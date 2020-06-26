Ракова рассказала о количестве тестов на COVID-19, проведенных в Москве

"Мы ни на день не останавливаемся с тестированием москвичей на коронавирусную инфекцию, на сегодняшний день мы уже провели более 3,5 миллионов исследований методом ПЦР-диагностики и практически около 1 миллиона исследований методом ИХЛА-диагностики, то есть через венозную кровь", - рассказала Ракова.