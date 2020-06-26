Ракова рассказала о количестве тестов на COVID-19, проведенных в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 3,5 миллионов тестов методом ПЦР-диагностики и 1 миллион методом ИХЛА-диагностики на коронавирус сделаны в Москве, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы ни на день не останавливаемся с тестированием москвичей на коронавирусную инфекцию, на сегодняшний день мы уже провели более 3,5 миллионов исследований методом ПЦР-диагностики и практически около 1 миллиона исследований методом ИХЛА-диагностики, то есть через венозную кровь", - рассказала Ракова.
Она отметила, что по-прежнему любой желающий имеет право записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител.
"Более того, 2 недели назад мы запустили совместный проект с работодателями, для того, чтобы обеспечить тестирование работников конкретных предприятий. Активно откликнулись работодатели на это предложение, и сейчас мы развиваем тестирование внутри отдельно каждого предприятия. И в будущем будем наращивать темпы тестирования на коронавирусную инфекцию", - добавила вице-мэр.
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