Голикова призвала установить длительное наблюдение за переболевшими COVID

"Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека. Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.