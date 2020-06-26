https://ria.ru/20200626/1573498359.html
Голикова призвала установить длительное наблюдение за переболевшими COVID
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что течение коронавируса до конца не изучено, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия будут у переболевших, за... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:11
2020-06-26T11:06
общество
распространение нового коронавируса
татьяна голикова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество, татьяна голикова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что течение коронавируса до конца не изучено, мы пока не знаем, какие отдаленные последствия будут у переболевших, за ними должно быть установлено длительное диспансерное наблюдение.
"Мы все с вами столкнулись с новым заболеванием, поражающим различные системы организма человека. Течение этого заболевания до конца не изучено, над этим работает весь мир. Но, к сожалению, мы пока не знаем, какие отдалённые последствия этой инфекции будут у людей, которые переболели особенно в тяжёлой форме", - сказала она на заседании коллегии Минздрава.
Голикова отметила, что необходимо обеспечить "длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами", установить периодичность и объемы медобследований в зависимости от возраста и степени тяжести перенесенного заболевания.
Вице-премьер отметила, что нужно обратить внимание на уже очевидные риски, о которых пишут не только западные коллеги, но с которыми сталкиваются и наши врачи.
Речь идет об обострении ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, формировании заболеваний лёгких, развитии острых заболеваний сердечно-сосудистой системы аутоимунного характера, миокардите, синдроме Кавасаки, развитии осложнений после проведения хирургических вмешательств, заболеваниях нервно-психической сферы, в том числе у тех, кто не переболел COVID-19, развитии сахарного диабета и ряда других заболеваниях, на которые повлиял коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.