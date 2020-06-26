В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено две мины калибром 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались четыре населенных пункта.