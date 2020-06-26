https://ria.ru/20200626/1573498282.html
Больше ста российских моряков прилетели из Мавритании в Калининград
Больше 100 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за границы в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, прилетели в РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:10
2020-06-26T10:10
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
калининградская область
мавритания
общество
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https://ria.ru/20200625/1573473685.html
калининградская область
мавритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155682/18/1556821850_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_073606d3d64554cb50d5f211deacbafb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, калининградская область, мавритания, общество