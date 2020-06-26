Больше ста российских моряков прилетели из Мавритании в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Больше 100 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за границы в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.