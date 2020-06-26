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Доброволец рассказал, что вакцина от коронавируса повышает аппетит
Вакцина от коронавируса не вызывает неприятных ощущений и не ухудшает самочувствие, после ее введения даже может повыситься аппетит, рассказал доброволец,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:28
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Доброволец рассказал, что вакцина от коронавируса повышает аппетит

10:05 26.06.2020 (обновлено: 11:28 26.06.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вакцина от коронавируса не вызывает неприятных ощущений и не ухудшает самочувствие, после ее введения даже может повыситься аппетит, рассказал доброволец, согласившийся на себе протестировать новое лекарство.
"Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал – будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет – едим же даже больше, чем раньше", - приводит газета "Красная звезда" слова добровольца Сергея.
При этом он отметил, что на месте укола осталась только точка, которая не вызывает дискомфорта. Другой доброволец Николай рассказал, что готовился к изменениям в своем состоянии, к некоторым симптомам, о которых его предупреждали врачи, но "все обошлось".
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"В первые часы после вакцинации все внимательно прислушивались к своему организму и ощущениям. Проверяли дыхание, сердцебиение. Тогда и сейчас температура варьируется от 36,6 до 36,7. Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне", - добавил еще один доброволец Юрий.
Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на 18 добровольцах, среди которых есть и мужчины, и девушки, как военнослужащие, так и гражданские, начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля.
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