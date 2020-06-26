Доброволец рассказал, что вакцина от коронавируса повышает аппетит

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вакцина от коронавируса не вызывает неприятных ощущений и не ухудшает самочувствие, после ее введения даже может повыситься аппетит, рассказал доброволец, согласившийся на себе протестировать новое лекарство.

"Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал – будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет – температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет – едим же даже больше, чем раньше", - приводит газета "Красная звезда" слова добровольца Сергея.

При этом он отметил, что на месте укола осталась только точка, которая не вызывает дискомфорта. Другой доброволец Николай рассказал, что готовился к изменениям в своем состоянии, к некоторым симптомам, о которых его предупреждали врачи, но "все обошлось".

"В первые часы после вакцинации все внимательно прислушивались к своему организму и ощущениям. Проверяли дыхание, сердцебиение. Тогда и сейчас температура варьируется от 36,6 до 36,7. Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне", - добавил еще один доброволец Юрий.