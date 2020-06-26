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Прокуратура не позволила построить на Байкале завод по розливу воды
Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании ООО "Колодец земли", учредителями которой являются китайские бизнесмены, на земельные... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:05
байкал
юнеско
кабанский район
улан-удэ
происшествия
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байкал, юнеско, кабанский район, улан-удэ, происшествия

Прокуратура не позволила построить на Байкале завод по розливу воды

10:05 26.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Остров Ольхон на озере Байкал. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании ООО "Колодец земли", учредителями которой являются китайские бизнесмены, на земельные участки землю на берегу Байкала, где планировалось построить завод по розливу воды, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
"Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года и приобрел широкий общественный резонанс. В результате принятых прокуратурой мер промышленные объекты, планируемые к строительству с нарушением требований законодательства, не возведены", - сообщает прокуратура.
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По данным надзорного ведомства, коммерческой организацией, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью "Колодец земли", на данных участках планировалось осуществление деятельности по розливу байкальской воды, были проведены предварительные исследовательские работы.
"Решением Кабанского районного суда г. Улан-Удэ... удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО "Колодец земли" на три земельных участка в районе п. Клюевка Кабанского района общей площадью более 307 тыс. кв.м. (30, 7 га) общей кадастровой стоимостью более 12 миллионов руб. Судом принято решение о снятии участков с кадастрового учета", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, власти Бурятии в 2006 году предоставили землю в частную собственность. Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метра от уреза воды Байкала. Вместе с тем, двадцатиметровая территория берега озера является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность.
Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности.
"Указанный судебный акт является основанием для исключения из единого государственного реестра недвижимости сведений о праве собственности ООО "Колодец земли" на земельные участки и снятия их с кадастрового учета, - отмечает прокуратура.
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БайкалЮНЕСКОКабанский районУлан-УдэПроисшествия
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