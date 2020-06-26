Прокуратура не позволила построить на Байкале завод по розливу воды

КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Суд в Суд в Улан-Удэ признал недействительным право собственности компании ООО "Колодец земли", учредителями которой являются китайские бизнесмены, на земельные участки землю на берегу Байкала , где планировалось построить завод по розливу воды, сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года и приобрел широкий общественный резонанс. В результате принятых прокуратурой мер промышленные объекты, планируемые к строительству с нарушением требований законодательства, не возведены", - сообщает прокуратура.

По данным надзорного ведомства, коммерческой организацией, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью "Колодец земли", на данных участках планировалось осуществление деятельности по розливу байкальской воды, были проведены предварительные исследовательские работы.

"Решением Кабанского районного суда г. Улан-Удэ... удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО "Колодец земли" на три земельных участка в районе п. Клюевка Кабанского района общей площадью более 307 тыс. кв.м. (30, 7 га) общей кадастровой стоимостью более 12 миллионов руб. Судом принято решение о снятии участков с кадастрового учета", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, власти Бурятии в 2006 году предоставили землю в частную собственность. Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метра от уреза воды Байкала. Вместе с тем, двадцатиметровая территория берега озера является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность.

Предоставление участков осуществлено с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности.