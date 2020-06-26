Замгубернатора Челябинской области ушел на самоизоляцию

В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений, уточняется в сообщении.

По данным минздрава региона, на утро 26 июня в области подтверждены 6982 случая заболевания COVID-19 (плюс 162 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 114 человек, всего 3798 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.