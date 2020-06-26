Замгубернатора Челябинской области ушел на самоизоляцию

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн – РИА Новости. Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин ушел на самоизоляцию после выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у троих сотрудников управления общественных связей правительства региона, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.
"У троих сотрудников управления общественных связей правительства Челябинской области, в том числе у начальника управления, выявлены положительные результаты анализа на COVID-19. Все заболевшие изолированы, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними сотрудники правительства самоизолированы. Также ушёл на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора области Анатолий Векшин", - говорится в сообщении.
В здании правительства соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, проводится термометрия сотрудников, дезинфекционная обработка помещений, уточняется в сообщении.
Как сообщалось, в апреле коронавирусная инфекция подтвердилась у пресс-секретаря челябинского губернатора Сергея Зюся, после чего губернатор Алексей Текслер самоизолировался в своем кабинете в здании правительства региона.
По данным минздрава региона, на утро 26 июня в области подтверждены 6982 случая заболевания COVID-19 (плюс 162 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 114 человек, всего 3798 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.