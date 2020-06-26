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Минюст США попросил Верховный суд полностью аннулировать Obamacare
Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой полностью признать недействительным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении, который РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:02
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РИА Новости
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obamacare, министерство юстиции сша, барак обама, сша, в мире

Минюст США попросил Верховный суд полностью аннулировать Obamacare

10:02 26.06.2020
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CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США обратилось в Верховный суд с просьбой полностью признать недействительным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении, который лег в основу реформы системы здравоохранения Obamacare, проведенной при президенте Бараке Обаме, сообщает телеканал CNN.
Как заявил генеральный солиситор США Ноэль Франсиско, представляющий в Верховном суде министерство юстиции и исполнительной власти, когда отдельные положения закона будут аннулированы, "оставшаяся часть ACA (Affordable Care Act - ред.) должна быть признана недействительной". Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала такое решение администрации президента США.
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
2 августа 2018, 17:13
В США четыре города подали в суд на Трампа за "саботаж" ObamaCare
В декабре 2018 года судья в Техасе постановил, что реформа, известная под неформальным названием Obamacare, должна быть отменена, поскольку конгресс отменил ее ключевое положение - штрафы за отсутствие медстраховки. Решение было принято по иску 20 штатов, которые требовали отменить закон Obamacare. В декабре 2019 года после рассмотрения апелляции суд постановил, что решение об отмене всего закона должно быть пересмотрено. В марте нынешнего года это дело принял на рассмотрение Верховный суд. Не исключается, что решение по нему будет вынесено уже после президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Реформа 2010 года обязала всех американцев покупать медстраховку, а взамен обещала субсидии малоимущим. Реформа не увеличила конкуренцию среди страховщиков, как надеялись ее организаторы. А приток новых пациентов, обязанных покупать страховку, лишь взвинтил цены, поскольку страховщики лишились права отказывать в полисах людям с хроническими болезнями. Республиканцы в конгрессе ранее добились отмены штрафов, де-факто лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов. Однако все предложенные республиканцами альтернативы закону неизменно проваливались в сенате. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в неспособности реформировать здравоохранение.
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ObamacareМинистерство юстиции СШАБарак ОбамаСШАВ мире
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