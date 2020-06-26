Минюст США попросил Верховный суд полностью аннулировать Obamacare

В декабре 2018 года судья в Техасе постановил, что реформа, известная под неформальным названием Obamacare, должна быть отменена, поскольку конгресс отменил ее ключевое положение - штрафы за отсутствие медстраховки. Решение было принято по иску 20 штатов, которые требовали отменить закон Obamacare. В декабре 2019 года после рассмотрения апелляции суд постановил, что решение об отмене всего закона должно быть пересмотрено. В марте нынешнего года это дело принял на рассмотрение Верховный суд. Не исключается, что решение по нему будет вынесено уже после президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.