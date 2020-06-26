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В Филатовской больнице лечатся свыше 440 человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи пациентов, в том числе 446 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:00
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РИА Новости
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353
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, в мире

В Филатовской больнице лечатся свыше 440 человек с COVID-19

10:00 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов, в том числе 446 - с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1103. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1059. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 446. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 15. В ОРИТ: 144. На ИВЛ: 40", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписались 105 человек, поступило также 105.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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