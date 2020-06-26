В Филатовской больнице лечатся свыше 440 человек с COVID-19

"Всего на лечении: 1103. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1059. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 446. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 15. В ОРИТ: 144. На ИВЛ: 40", - написал он в Facebook.