До 70% россиян до 2025 года получат мобильный интернет более 1 Мбит/с

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 70% россиян к концу 2024 года смогут пользоваться мобильным широкополосным доступом в интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с, соответствующий проект одобрила рабочая группа АНО "Цифровая экономика", говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости протоколе заседания группы.

Заседание рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" прошло 10 июня. На нем рассматривались предложения Минкомсвязи РФ по актуализации одноименного федерального проекта, в частности, добавление нового показателя "Доля населения, обеспеченного мобильным широкополосным доступом в сеть интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с".

Согласно представленным в протоколе таблицам, в 2020 году мобильным ШПД будут обеспечены 45% жителей страны, а к концу 2024 года - 70%. Данных о необходимом для реализации проекта финансировании в документе нет.

Инициатива была поддержана большинством голосом, однако ряд экспертов указал на необходимость доработать проект. "Необходимо провести анализ прироста средней скорости доступа в интернет за 2015-2020 годы. 1 Мбит/с может быть недостаточно", - приводится в протоколе отзыв замглавы Минпромторга Олега Бочарова.

Директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО Роман Яковлев и президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова указали, что показатель в 1 Мбит/с не соответствует нормативу закона "О связи" в 10 Мбит/с для точек доступа универсальной услуги связи в местах с населением 100-150 человек. "Таким образом, актуальность показателя мобильного ШПД следует рассматривать и исследовать только для населенных пунктов с населением до 100 человек", - написала она.