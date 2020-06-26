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До 70% россиян до 2025 года получат мобильный интернет более 1 Мбит/с
Около 70% россиян к концу 2024 года смогут пользоваться мобильным широкополосным доступом в интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с, соответствующий проект... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:59
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

До 70% россиян до 2025 года получат мобильный интернет более 1 Мбит/с

09:59 26.06.2020
283
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 70% россиян к концу 2024 года смогут пользоваться мобильным широкополосным доступом в интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с, соответствующий проект одобрила рабочая группа АНО "Цифровая экономика", говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости протоколе заседания группы.
Заседание рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" прошло 10 июня. На нем рассматривались предложения Минкомсвязи РФ по актуализации одноименного федерального проекта, в частности, добавление нового показателя "Доля населения, обеспеченного мобильным широкополосным доступом в сеть интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с".
Согласно представленным в протоколе таблицам, в 2020 году мобильным ШПД будут обеспечены 45% жителей страны, а к концу 2024 года - 70%. Данных о необходимом для реализации проекта финансировании в документе нет.
Инициатива была поддержана большинством голосом, однако ряд экспертов указал на необходимость доработать проект. "Необходимо провести анализ прироста средней скорости доступа в интернет за 2015-2020 годы. 1 Мбит/с может быть недостаточно", - приводится в протоколе отзыв замглавы Минпромторга Олега Бочарова.
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Директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО Роман Яковлев и президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова указали, что показатель в 1 Мбит/с не соответствует нормативу закона "О связи" в 10 Мбит/с для точек доступа универсальной услуги связи в местах с населением 100-150 человек. "Таким образом, актуальность показателя мобильного ШПД следует рассматривать и исследовать только для населенных пунктов с населением до 100 человек", - написала она.
"Требуются дополнительная проработка и обоснования в связи с отсутствием информации об объемах требуемого финансирования, необходимостью уточнения порядка сбора данных и расчета показателя, а также определения базового значения", - подытожил и.о. руководителя Проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Сергей Лещенко.
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РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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