В Майами арестовали полицейского, избившего афроамериканку

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полицейский в американском городе Майами-Гарденс (штат Полицейский в американском городе Майами-Гарденс (штат Флорида ), который пытался задержать афроамериканку при помощи удушающего приема и нанес ей телесные повреждения, уволен из рядов правоохранителей и арестован, сообщает газета Miami Herald

Издание отмечает, что об этом инциденте стало известно благодаря появившемуся в соцсетях видео, которое снял друг потерпевшей. Само происшествие случилось 14 января: в тот день афроамериканка Сафия Сэтчел поссорилась с менеджером одного из стрип-клубов, поскольку он отказался вернуть ей деньги за заказанные блюда. Афроамериканка ушла, бросив купюры в официантку. После этого менеджер заведения обратился в полицию.

Сэтчел села в свой внедорожник за руль, рядом с ней на пассажирском сидении был ее друг. Дежуривший тогда полицейский Джорди Янес Мартел латиноамериканского происхождения попросил Сэтчел подойти к патрульной машине, но она отказалась, заявив, что не обута. Тогда полицейский залез в ее внедорожник через окно, вытащил на улицу, затем прижал колено к ее шее и два раза ударил электрошокером. После чего арестовал ее по обвинению в применении силы к полицейскому и сопротивлению задержанию с применением насилия. Впоследствии эти обвинения были сняты.

Видеозапись вызвала резкую реакцию общества, отмечает газета, в результате чего власти штата решили арестовать полицейского по обвинениям в совершении побоев. Также Мартелу было предъявлено обвинение в совершении служебного проступка за подачу ложных сведений в отчетах, связанных с его действиями в отношении Сэтчел.

“В результате действий Мартела, госпожа Сатчел получила ссадины в районе живота из-за применения электрошокеров, ушибы и ссадины на руках и ушибы на ногах. Предъявляя эти обвинения против бывшего полицейского Майами-Гарденс Джорди Янеса Мартела, мы заявляем, что эти действия откровенно неправильные”, - приводит издание слова прокурора округа Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл.

Адвокат полицейского заявил, что во время задержания женщина ударила его подзащитного в челюсть, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.