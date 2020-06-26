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В Майами арестовали полицейского, избившего афроамериканку
Полицейский в американском городе Майами-Гарденс (штат Флорида), который пытался задержать афроамериканку при помощи удушающего приема и нанес ей телесные... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джордж флойд, флорида, сша, в мире

В Майами арестовали полицейского, избившего афроамериканку

09:53 26.06.2020 (обновлено: 09:55 26.06.2020)
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© AP Photo / Alan DiazСотрудники полиции Майами
Сотрудники полиции Майами
© AP Photo / Alan Diaz
Сотрудники полиции Майами . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полицейский в американском городе Майами-Гарденс (штат Флорида), который пытался задержать афроамериканку при помощи удушающего приема и нанес ей телесные повреждения, уволен из рядов правоохранителей и арестован, сообщает газета Miami Herald.
Издание отмечает, что об этом инциденте стало известно благодаря появившемуся в соцсетях видео, которое снял друг потерпевшей. Само происшествие случилось 14 января: в тот день афроамериканка Сафия Сэтчел поссорилась с менеджером одного из стрип-клубов, поскольку он отказался вернуть ей деньги за заказанные блюда. Афроамериканка ушла, бросив купюры в официантку. После этого менеджер заведения обратился в полицию.
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Сэтчел села в свой внедорожник за руль, рядом с ней на пассажирском сидении был ее друг. Дежуривший тогда полицейский Джорди Янес Мартел латиноамериканского происхождения попросил Сэтчел подойти к патрульной машине, но она отказалась, заявив, что не обута. Тогда полицейский залез в ее внедорожник через окно, вытащил на улицу, затем прижал колено к ее шее и два раза ударил электрошокером. После чего арестовал ее по обвинению в применении силы к полицейскому и сопротивлению задержанию с применением насилия. Впоследствии эти обвинения были сняты.
Видеозапись вызвала резкую реакцию общества, отмечает газета, в результате чего власти штата решили арестовать полицейского по обвинениям в совершении побоев. Также Мартелу было предъявлено обвинение в совершении служебного проступка за подачу ложных сведений в отчетах, связанных с его действиями в отношении Сэтчел.
“В результате действий Мартела, госпожа Сатчел получила ссадины в районе живота из-за применения электрошокеров, ушибы и ссадины на руках и ушибы на ногах. Предъявляя эти обвинения против бывшего полицейского Майами-Гарденс Джорди Янеса Мартела, мы заявляем, что эти действия откровенно неправильные”, - приводит издание слова прокурора округа Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл.
Адвокат полицейского заявил, что во время задержания женщина ударила его подзащитного в челюсть, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Полиция в США
17 июня, 05:50
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4130148
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Джордж ФлойдФлоридаСШАВ мире
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