Коронавирус не повлиял на контакты Москвы с Берлином, заявил посол

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус не повлиял на интенсивность контактов между Сергей Нечаев. Коронавирус не повлиял на интенсивность контактов между Москвой Берлином , заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии

"Возможности очных политических контактов, действительно, подверглись существенным ограничениям из-за пандемии коронавируса . Многие привычные форматы взаимодействия были перенесены в "цифровое измерение". Тем не менее, президент России и канцлер ФРГ, министры иностранных дел, руководители других ведомств, парламентарии, эксперты продолжают плотный диалог. Снижения интенсивности двустороннего взаимодействия мы не фиксируем", - заявил он.

По словам Нечаева, посольство и генеральные консульства в последние месяцы оказывали в массовом порядке содействие гражданам России, оказавшимся на территории ФРГ в период пандемии, когда из-за комплекса ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение о временной приостановке регулярного транспортного сообщения между Россией и Германией.

"Некоторые российские граждане, находившиеся на территории Германии и не сумевшие вовремя покинуть ее пределы, оказались в затруднительной ситуации. Для их возвращения на Родину были организованы чартерные вывозные рейсы, которыми смогли воспользоваться около одной тысячи человек. Особое внимание уделяли гражданам, находившимся в экстренной гуманитарной ситуации (инвалиды, лица с ограниченной мобильностью, по болезни, семьи с детьми)", - рассказал посол.

Он добавил, что германские власти продлили до 30 июня срок действия шенгенских виз для всех иностранных граждан, не успевших покинуть страну до 17 марта. Это позволило россиянам избежать нарушений миграционного законодательства ФРГ. По данному вопросу "с германской стороной поддерживаются эффективные деловые контакты", уточнил глава дипломатической миссии.

Оказал влияние коронавирус и на календарь памятных акций, приуроченных к 75-летней годовщине Победы, рассказал Нечаев. Некоторые запланированные мероприятия пришлось отменить или перенести на более позднее время из-за ограничительных мер, принятых в Германии во время пандемии. Несмотря на это, посольство организовало и провело с апреля по июнь большое количество мероприятий памяти, церемоний возложения венков на знаковых мемориальных объектах и захоронениях советских воинов.

"Нас активно поддержали коллеги из дипмиссий стран СНГ, главы ряда федеральных земель ФРГ, организации соотечественников, местные общественные объединения, неравнодушные граждане Германии. Отклики рядовых немцев, которые мы получаем в большом количестве, показывают, что в стране помнят историю и чтут память советских воинов-освободителей. Это выражается и в осуществлении должного ухода за советскими мемориалами и захоронениями. Русскоязычная диаспора как всегда активно поддерживает проведение масштабных акций "Бессмертный полк" и "Свеча памяти", - рассказал посол.

По словам посла, в сентябре в Бонне пройдет 15-я общегерманская конференция соотечественников "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: историческая память советского народа. Морально-нравственные уроки Победы". В Торгау состоится перенесенный с весны "День Эльбы", приуроченный к встрече союзнических войск в апреле 1945 года. В ноябре дипломаты примут участие в традиционном форуме "Потсдамские встречи" и ежегодной конференции Германо-Российского форума.