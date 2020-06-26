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Коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии
Коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сооронбай жээнбеков, воз, москва, киргизия, в мире

Коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии

09:47 26.06.2020 (обновлено: 09:56 26.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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БИШКЕК, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.
"В связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе делегации Кыргызской Республики, все сотрудники аппарата президента Кыргызской Республики сдали анализы на наличие вируса. По результатам анализов у восьми сотрудников аппарата - контактных лиц - подтвердилось наличие коронавирусной инфекции", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе, все сотрудники сдадут повторный анализ, и результаты могут измениться.
"В соответствии с алгоритмом санитарно-эпидемиологических мероприятий, учитывая отсутствие симптомов заболевания, все они будут находиться на домашней изоляции и получать соответствующее лечение. В настоящее время большинство сотрудников аппарата продолжают работать в удаленном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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