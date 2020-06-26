Коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии

"В связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе делегации Кыргызской Республики, все сотрудники аппарата президента Кыргызской Республики сдали анализы на наличие вируса. По результатам анализов у восьми сотрудников аппарата - контактных лиц - подтвердилось наличие коронавирусной инфекции", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе, все сотрудники сдадут повторный анализ, и результаты могут измениться.

"В соответствии с алгоритмом санитарно-эпидемиологических мероприятий, учитывая отсутствие симптомов заболевания, все они будут находиться на домашней изоляции и получать соответствующее лечение. В настоящее время большинство сотрудников аппарата продолжают работать в удаленном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.