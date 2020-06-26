БИШКЕК, 26 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе главы государства.
"В связи с выявлением случаев заражения коронавирусной инфекцией в составе делегации Кыргызской Республики, все сотрудники аппарата президента Кыргызской Республики сдали анализы на наличие вируса. По результатам анализов у восьми сотрудников аппарата - контактных лиц - подтвердилось наличие коронавирусной инфекции", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, с учетом характера этого заболевания и сомнительных случаев при первом анализе, все сотрудники сдадут повторный анализ, и результаты могут измениться.
"В соответствии с алгоритмом санитарно-эпидемиологических мероприятий, учитывая отсутствие симптомов заболевания, все они будут находиться на домашней изоляции и получать соответствующее лечение. В настоящее время большинство сотрудников аппарата продолжают работать в удаленном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.
В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они вышли отрицательными. Однако по прилету в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.