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В Тамбовской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Тамбовской области выросло на 45, среди новых заболевших оказались пациенты в возрасте от... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:47
2020-06-26T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Тамбовской области
выросло на 45, среди новых заболевших оказались пациенты в возрасте от 19 до 84 лет, сообщает администрация региона.
"Сорок пять новых случаев сегодня: 19 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4548, из них 1601 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2633 пациента, в том числе 1246 выписаны из стационара, 1387 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
На госпитализации в настоящий момент остаются 517 человек, из них диагноз "пневмония" у 419 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находится 3581 пациентов, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1378.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.