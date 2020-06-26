В Тамбовской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Тамбовской области выросло на 45, среди новых заболевших оказались пациенты в возрасте от 19 до 84 лет, сообщает администрация региона.

"Сорок пять новых случаев сегодня: 19 мужчин, 26 женщин. Возраст заболевших от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 45 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4548, из них 1601 - без клинических проявлений.

Выздоровели 2633 пациента, в том числе 1246 выписаны из стационара, 1387 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

Умерли 20 человек.

На госпитализации в настоящий момент остаются 517 человек, из них диагноз "пневмония" у 419 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением находится 3581 пациентов, из них подтверждённых случаев COVID-19 - 1378.