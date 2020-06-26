Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573497252.html
Американские власти расширили список симптомов коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил три новых симптома в описание коронавируса, которое опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1400x0_80_0_0_003984890b632d4b99dcf1a0b90f0f41.jpg
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1400x0_80_0_0_003984890b632d4b99dcf1a0b90f0f41.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_17:0:2748:2048_1400x0_80_0_0_bd14a1ae05e6482a49c25e48ff7e3ca7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_358:0:2406:2048_1400x0_80_0_0_37f6645b10fd794bb4e441e0a2d236eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

Американские власти расширили список симптомов коронавируса

09:47 26.06.2020 (обновлено: 12:06 26.06.2020)
3010
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил три новых симптома в описание коронавируса, которое опубликовано на сайте ведомства.
Так, к симптомам COVID-19 добавились заложенность носа или насморк, тошнота и диарея.
Изначально американский санитарный регулятор включил в описание лишь три общих симптома: высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Затем к ним добавили озноб, дрожь с ознобом, мышечную боль, боль в горле и потерю вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус

"Список не включает в себя все возможные симптомы. CDC продолжит обновлять список по мере появления новых сведений о COVID-19", — говорится в сообщении центра.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 125 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
1013023
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Фармацевт в аптеке
"Жалуются на галлюцинации": очередные жертвы коронавируса
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Коронавирус
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии решил самоизолироваться по возвращении из России
Американские доллары
Deutsche Bank: инвесторы готовы отвернуться от доллара
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне
Запад планомерно переписывает историю. И у него это получается
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев
Телеведущий Константин Ивлев развелся после 23 лет брака
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
"Не будем защищать немцев от России". Против кого США дружат с Польшей
Девушки с китайскими флагами в Гонконге
Китай не может обогнать Америку, но США должны его немедленно остановить
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена
Результаты школьных экзаменов в столице можно узнать с помощью смартфона
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Саранский завод приступил к выпуску препарата от COVID-19 "Арепливир"
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
В новом статусе: почему село в Прикамье стало историческим поселением
Военнослужащие армии США
США требуют от Германии триллион за защиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Лента новостейМолния