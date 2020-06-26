Американские власти расширили список симптомов коронавируса

Так, к симптомам COVID-19 добавились заложенность носа или насморк, тошнота и диарея.

Изначально американский санитарный регулятор включил в описание лишь три общих симптома: высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Затем к ним добавили озноб, дрожь с ознобом, мышечную боль, боль в горле и потерю вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие.