https://ria.ru/20200626/1573497252.html
Американские власти расширили список симптомов коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил три новых симптома в описание коронавируса, которое опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:47
2020-06-26T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США
(CDC) добавил три новых симптома в описание коронавируса, которое опубликовано на сайте
ведомства.
Так, к симптомам COVID-19 добавились заложенность носа или насморк, тошнота и диарея.
Изначально американский санитарный регулятор включил в описание лишь три общих симптома: высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Затем к ним добавили озноб, дрожь с ознобом, мышечную боль, боль в горле и потерю вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие.
"Список не включает в себя все возможные симптомы. CDC продолжит обновлять список по мере появления новых сведений о COVID-19", — говорится в сообщении центра.
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 125 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.