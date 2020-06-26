ВТБ снизил ставки по кредитам

Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ВТБ снижает ставки по кредитам на 1,4 процентных пункта, сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о кредитах наличными, в том числе по программе "Рефинансирование".

"С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5 процента годовых", — говорится в сообщении.

В ВТБ можно получить кредит наличными на любые цели — от 50 тысяч до пяти миллионов рублей и сроком до семи лет. Программа "Рефинансирование" позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить эту задолженность, а также дополнительно получить до пяти миллионов рублей на любые цели. При этом страховые тарифы и остальные условия остаются без изменений, отмечается в сообщении.

"Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении "ВТБ-Онлайн", в контакт-центре или офисе ВТБ. Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы. Предложение действует до 31 августа 2020 года", — добавили в пресс-службе.