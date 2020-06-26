Среди новых больных с COVID-19 в Саратовской области оказались семь детей

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Семь детей оказались в числе 111 новых выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Семь детей оказались в числе 111 новых выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области , общее число зараженных превысило 6 тысяч, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умерли 42 пациента с коронавирусом.

"В регионе зарегистрировано 111 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - восемь; 30-39 лет - 16; 40-49 лет - 14; 50-59 лет - 30; старше 60 - 35", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 49 новых случаев коронавируса выявили в Саратове , 13 - в Энгельсском, семь - в Балаковском, шесть - в Балашовском, пять - в Александрово-Гайском, по четыре - в Базарно-Карабулакском и Ершовском, по три - в Марксовском и Новоузенском, по два - в Балтайском, Новобурасском, Самойловском и Хвалынском, по одному - еще в девяти районах области.

"Среди заболевших 36 контактных лиц, 74 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 52, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 26", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее число зараженных коронавирусом в области выросло до 6003, из них 3034 уже выздоровели, в том числе 112 - за последние сутки.