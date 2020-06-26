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Среди новых больных с COVID-19 в Саратовской области оказались семь детей
Семь детей оказались в числе 111 новых выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6 тысяч, сообщил... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, происшествия

Среди новых больных с COVID-19 в Саратовской области оказались семь детей

09:46 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач в маске
Врач в маске
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач в маске. Архивное фото
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Семь детей оказались в числе 111 новых выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных превысило 6 тысяч, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерли 42 пациента с коронавирусом.
"В регионе зарегистрировано 111 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - шесть; 15-17 лет - один; 18-19 лет - один; 20-29 лет - восемь; 30-39 лет - 16; 40-49 лет - 14; 50-59 лет - 30; старше 60 - 35", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 49 новых случаев коронавируса выявили в Саратове, 13 - в Энгельсском, семь - в Балаковском, шесть - в Балашовском, пять - в Александрово-Гайском, по четыре - в Базарно-Карабулакском и Ершовском, по три - в Марксовском и Новоузенском, по два - в Балтайском, Новобурасском, Самойловском и Хвалынском, по одному - еще в девяти районах области.
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"Среди заболевших 36 контактных лиц, 74 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 52, с признаками ОРВИ - 33, с бессимптомным течением - 26", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее число зараженных коронавирусом в области выросло до 6003, из них 3034 уже выздоровели, в том числе 112 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьПроисшествия
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