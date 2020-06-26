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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573497168.html
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что коронавирус можно полностью уничтожить при помощи... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
бостонский университет
открытия - риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, бостонский университет, открытия - риа наука

Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

09:46 26.06.2020 (обновлено: 13:17 26.06.2020)
199258
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо "Свиблово" во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что коронавирус можно полностью уничтожить при помощи дальнего ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил портал Biospace.
Группа ученых под руководством микробиолога Энтони Гриффитса провела эксперимент, в котором они обрабатывали загрязненный вирусом SARS-CoV-2 материал различными дозами ультрафиолетового излучения и оценивали скорость уничтожения патогена.
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Выяснилось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд.
По оценке исследователей, энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт способна очистить от частиц коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров.
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Ученые отметили, что ультрафиолетовое излучение применяется как бактерицидное средство вот уже 40 лет и за это время ни один из сотен протестированных вирусов не смог выжить при таком воздействии. Однако излучение опасно для человека.
Результаты и методологию эксперимента ученые пообещали опубликовать в одном из рецензируемых журналов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБостонский университетОткрытия - РИА Наука
Популярные комментарии
назван способ продажи ламп а колбаса залежавшаяся не помогает случайно
26 июня, 10:14
Олег Жайворонок
832501028
Ничего нового, бактерицидное действие ультрафиолета известно давно.
26 июня, 10:21
некто из России
10721003
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