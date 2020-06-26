Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

Выяснилось, что при дозировке в 5 мДж/см 2 распространение вируса снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см 2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд.

Ученые отметили, что ультрафиолетовое излучение применяется как бактерицидное средство вот уже 40 лет и за это время ни один из сотен протестированных вирусов не смог выжить при таком воздействии. Однако излучение опасно для человека.