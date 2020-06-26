Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что коронавирус можно полностью уничтожить при помощи дальнего ультрафиолетового излучения. Об этом сообщил портал Biospace.
Группа ученых под руководством микробиолога Энтони Гриффитса провела эксперимент, в котором они обрабатывали загрязненный вирусом SARS-CoV-2 материал различными дозами ультрафиолетового излучения и оценивали скорость уничтожения патогена.
Выяснилось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью уничтожался за 25 секунд.
По оценке исследователей, энергосберегающая лампа мощностью 13 ватт способна очистить от частиц коронавируса комнату площадью 15 квадратных метров.
Ученые отметили, что ультрафиолетовое излучение применяется как бактерицидное средство вот уже 40 лет и за это время ни один из сотен протестированных вирусов не смог выжить при таком воздействии. Однако излучение опасно для человека.
Результаты и методологию эксперимента ученые пообещали опубликовать в одном из рецензируемых журналов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.