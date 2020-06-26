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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573497135.html
Российский посол в Германии рассказал о помощи в организации голосования
Российская сторона благодарна властям ФРГ за содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:45
голосование по поправкам в конституцию
сергей нечаев (дипломат)
цик рф
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сергей нечаев (дипломат), цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, германия, берлин (город), в мире

Российский посол в Германии рассказал о помощи в организации голосования

09:45 26.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Российская сторона благодарна властям ФРГ за содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Ценим готовность германских коллег оказать нам содействие в плане обеспечения безопасности голосования", - подчеркнул посол, добавив, что необходимое для проведения мероприятия согласие германских властей было "оперативно получено".
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По его словам, голосование по поправкам пройдет в ФРГ при учете всех санитарных требований.
"Главным приоритетом в нынешних условиях является обеспечение безопасности и здоровья избирателей. Голосование в российских дипломатических и консульских представительствах в ФРГ будет проходить на основе безусловного соблюдения требований, разработанных ЦИК России совместно с Роспотребнадзором, а также исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в стране пребывания. Разумеется, примем во внимание требования местных властей, предъявляемые к проведению мероприятий такого рода", - заявил Нечаев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"1 июля в посольстве в Берлине, а также во всех генеральных консульствах России в ФРГ откроются избирательные участки. Воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании смогут все граждане нашей страны, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Германии и достигшие на день голосования 18-летнего возраста", - добавил Нечаев.
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В Москве подвели итоги первого дня голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей Нечаев (дипломат)ЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинГерманияБерлин (город)В мире
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