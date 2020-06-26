Российский посол в Германии рассказал о помощи в организации голосования

"Ценим готовность германских коллег оказать нам содействие в плане обеспечения безопасности голосования", - подчеркнул посол, добавив, что необходимое для проведения мероприятия согласие германских властей было "оперативно получено".

За рубежом начали работу участковые комиссии для голосования по поправкам

За рубежом начали работу участковые комиссии для голосования по поправкам

По его словам, голосование по поправкам пройдет в ФРГ при учете всех санитарных требований.