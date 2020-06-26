Российский посол в Германии рассказал о помощи в организации голосования

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Российская сторона благодарна властям ФРГ за содействие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Ценим готовность германских коллег оказать нам содействие в плане обеспечения безопасности голосования", - подчеркнул посол, добавив, что необходимое для проведения мероприятия согласие германских властей было "оперативно получено".
По его словам, голосование по поправкам пройдет в ФРГ при учете всех санитарных требований.
"Главным приоритетом в нынешних условиях является обеспечение безопасности и здоровья избирателей. Голосование в российских дипломатических и консульских представительствах в ФРГ будет проходить на основе безусловного соблюдения требований, разработанных ЦИК России совместно с Роспотребнадзором, а также исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в стране пребывания. Разумеется, примем во внимание требования местных властей, предъявляемые к проведению мероприятий такого рода", - заявил Нечаев.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"1 июля в посольстве в Берлине, а также во всех генеральных консульствах России в ФРГ откроются избирательные участки. Воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании смогут все граждане нашей страны, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Германии и достигшие на день голосования 18-летнего возраста", - добавил Нечаев.