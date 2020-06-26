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Из охваченных наводнением регионов Украины эвакуировали более 600 человек
Более 600 человек были эвакуированы украинскими спасателями из охваченных наводнением регионов западной Украины, 290 человек были отселены, сообщила... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:41
мид украины
нато
владимир зеленский
мвд украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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мид украины, нато, владимир зеленский, мвд украины, ивано-франковская область, украина, в мире

Из охваченных наводнением регионов Украины эвакуировали более 600 человек

09:41 26.06.2020
498
© Фото : ДСНС України в Івано-Франківській областіПодтопления в Ивано-Франковской области Украины
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
© Фото : ДСНС України в Івано-Франківській області
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Более 600 человек были эвакуированы украинскими спасателями из охваченных наводнением регионов западной Украины, 290 человек были отселены, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в пятницу.
В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.
Наводнение на западе Украины
Вчера, 23:21
Зеленского поразил масштаб наводнения на западе Украины
"Наиболее сложная ситуация остается на территории: 16 районов Ивано-Франковской области. Всего силами ГСЧС спасен 331 человек (за сутки 63), эвакуированы - 610 человек (за сутки 164), отселены - 290 человек (за сутки 189)", - говорится на сайте ведомства.
Кабинет министров Украины на заседании в четверг выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.
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МИД УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийМВД УкраиныИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
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