https://ria.ru/20200626/1573496986.html
Из охваченных наводнением регионов Украины эвакуировали более 600 человек
Более 600 человек были эвакуированы украинскими спасателями из охваченных наводнением регионов западной Украины, 290 человек были отселены, сообщила... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:41
2020-06-26T09:41
мид украины
нато
владимир зеленский
мвд украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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ивано-франковская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид украины, нато, владимир зеленский, мвд украины, ивано-франковская область, украина, в мире
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Более 600 человек были эвакуированы украинскими спасателями из охваченных наводнением регионов западной Украины, 290 человек были отселены, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в пятницу.
В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.
"Наиболее сложная ситуация остается на территории: 16 районов Ивано-Франковской области. Всего силами ГСЧС спасен 331 человек (за сутки 63), эвакуированы - 610 человек (за сутки 164), отселены - 290 человек (за сутки 189)", - говорится на сайте ведомства.
Кабинет министров Украины
на заседании в четверг выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны, президент Владимир Зеленский
прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.