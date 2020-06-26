Из охваченных наводнением регионов Украины эвакуировали более 600 человек

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Более 600 человек были эвакуированы украинскими спасателями из охваченных наводнением регионов западной Украины, 290 человек были отселены, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в пятницу.

В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.