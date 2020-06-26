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Около 20 процентов исследованных москвичей имеют иммунитет к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу имеют около 20% исследованных москвичей, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:43
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

Около 20 процентов исследованных москвичей имеют иммунитет к COVID-19

09:59 26.06.2020 (обновлено: 11:43 26.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗабор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания "Мой социальный центр" в Москве
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания Мой социальный центр в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу имеют около 20% исследованных москвичей, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня мы бы хотели представить результаты третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Это исследование мы проводили в период с 5 июня по 18 июня, в нем приняли участие более 90 тысяч москвичей. По результатам исследования популяционный иммунитет у горожан формируется и дальше, и на сегодняшний день практически 20% москвичей такой иммунитет имеют - 19,9%", - рассказала Ракова.
Она отметила, что это на 2% больше, чем на предыдущем этапе тестирования. У 7% москвичей иммунитет появился за предыдущий месяц.
По её словам, увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе по отдельным городским округам.
"Растут и количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, который и показывает, что формируются антитела. Если на первоначальном исследовании средний показатель был около 64, сейчас - около 80. Также увеличивается среди москвичей, у которых выявился иммунитет к коронавирусной инфекции, доля тех, кто показывает высокие антитела G, как правило, больше 50. Мы провели совместное исследование с институтом Гамалеи, в котором установили, что те москвичи, у кого есть имммуноглобулины G, практически у 80% есть и вирусонейтрализующие антитела, которые говорят о том, что иммунитет действительно формируется", - добавила Ракова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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