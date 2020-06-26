Около 20 процентов исследованных москвичей имеют иммунитет к COVID-19

Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу COVID-19 у одного из сотрудников Центра социального обслуживания "Мой социальный центр" в Москве

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иммунитет к коронавирусу имеют около 20% исследованных москвичей, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Иммунитет к коронавирусу имеют около 20% исследованных москвичей, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Сегодня мы бы хотели представить результаты третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Это исследование мы проводили в период с 5 июня по 18 июня, в нем приняли участие более 90 тысяч москвичей. По результатам исследования популяционный иммунитет у горожан формируется и дальше, и на сегодняшний день практически 20% москвичей такой иммунитет имеют - 19,9%", - рассказала Ракова.

Она отметила, что это на 2% больше, чем на предыдущем этапе тестирования. У 7% москвичей иммунитет появился за предыдущий месяц.

По её словам, увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе по отдельным городским округам.

"Растут и количественные значения антител, в первую очередь, иммуноглобулина G, который и показывает, что формируются антитела. Если на первоначальном исследовании средний показатель был около 64, сейчас - около 80. Также увеличивается среди москвичей, у которых выявился иммунитет к коронавирусной инфекции, доля тех, кто показывает высокие антитела G, как правило, больше 50. Мы провели совместное исследование с институтом Гамалеи, в котором установили, что те москвичи, у кого есть имммуноглобулины G, практически у 80% есть и вирусонейтрализующие антитела, которые говорят о том, что иммунитет действительно формируется", - добавила Ракова.