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Экс-замначальника отдела ГИБДД в Кузбассе дали два года колонии за взятки
Бывший заместитель начальника отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области получил 2 года колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 440... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:37
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия

Экс-замначальника отдела ГИБДД в Кузбассе дали два года колонии за взятки

09:37 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 26 июн - РИА Новости. Бывший заместитель начальника отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области получил 2 года колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 440 тысяч рублей за получение взяток за проезд по городу грузовиков с углем, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 42-летнего начальника одного из отделов ГИБДД Кемеровской области и его 45-летнего заместителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Бывший начальник отдела ГИБДД Новокузнецкого района Кемеровской области был осужден на 2,5 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в 2 миллиона 500 тысяч рублей за получение взяток за проезд по городу грузовиков с углем.
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему бывшему заместителю начальника одного из отделов ГИБДД Кемеровской области. Он признан виновным в совершении преступления, по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу поступила оперативная информация о коррупционной договоренности между сотрудниками ГИБДД и индивидуальным предпринимателем. Так, за беспрепятственную перевозку угля по территории города предприниматель должен был платить полицейским 20 рублей за каждую перевезенную тонну сыпучего груза. 11 марта текущего года сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу при получении 80 тысяч рублей обвиняемый и его начальник были задержаны", – сообщает ведомство.
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В ходе предварительного следствия установлено, что осужденный непосредственно контактировал с перевозчиками угля и давал указания инспекторам ДПС, которые останавливали их грузовики, чтобы они отпустили водителей без составления протокола. Подчеркивается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.
"Установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый получил от перевозчика угля 64,5 тысячи рублей для оплаты новогодних подарков… Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 1 миллиона 440 тысяч рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года", – уточняет пресс-служба СУСК.
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