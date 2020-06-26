Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200626/1573496763.html
Главы четырех регионов ДФО проголосовали по поправкам в Конституцию
Главы Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Магаданской области в пятницу приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:34
голосование по поправкам в конституцию
василий орлов
сергей фургал
дмитрий носов
биробиджан
хабаровск
магаданская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458334_0:124:2874:1741_1400x0_80_0_0_b8076cdf18e6b195d7161a811cb8899d.jpg
https://ria.ru/20200625/1573489917.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573488280.html
биробиджан
хабаровск
магаданская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458334_0:124:2874:1741_1400x0_80_0_0_b8076cdf18e6b195d7161a811cb8899d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458334_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_ed1aee6aed1d045de6f72402d1ad182e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573458334_711:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_1cbd0aa0ee0d7c12021070d8da5f1ec7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, сергей фургал, дмитрий носов, биробиджан, хабаровск, магаданская область, общество

Главы четырех регионов ДФО проголосовали по поправкам в Конституцию

09:34 26.06.2020
150
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково"
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК/ БЛАГОВЕЩЕНСК/МАГАДАН, 26 июн – РИА Новости. Главы Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Магаданской области в пятницу приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Голосование по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

Измерение температуры участника голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

Медицинские работники принимают участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

Участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1008 в селе Ненашево Тульской области
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Выездное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на придомовой территории в Новосибирске
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в московской гимназии №1448
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 145 в Москве
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал голосовал на участке, организованном в спортивном комплексе "Галактика" в Хабаровске. Он отметил, что процесс голосования в условиях пандемии организован с учетом всех необходимых мер безопасности.
"Хорошо, что разделили на целую неделю. У нас пандемия, будет неправильно скапливать здесь много людей. Как губернатор и как врач могу сказать, что все, что можно сделать для предотвращения распространения инфекции, все сделано", - сказал Фургал.
Он также отметил, что решил проголосовать раньше, чтобы 1 июля иметь возможность посетить другие участки и лично посмотреть, как идет голосование. "Буду ездить, смотреть, как проходит голосование, порядок. Мне это не безразлично", - сказал он.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Вчера, 22:47Голосование по поправкам в Конституцию
Азаров: голосование по поправкам выстроено с заботой о здоровье людей
Губернатор Амурской области Василий Орлов вместе с супругой проголосовал на участке, организованном на базе одной из школ Благовещенска.
"Сегодня вместе с супругой проголосовали по поправкам в конституцию, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные меры на участке... Поправки в главный закон страны касаются всех наших граждан, это определит приоритеты развития страны на ближайшие десятилетия. Очень важно каждому найти подходящее время и прийти на избирательный участок", - написал Орлов в Instagram.
Врио губернатора Ростислав Гольдштейн проголосовал по месту прописки в Биробиджане.
"Ростислав Гольдштейн исполнил он свой гражданский долг по месту регистрации – в участковой избирательной комиссии №9 , организованном в детской библиотеке Биробиджана", - сообщили в пресс-службе.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов голосовал в здании правительства региона, где работают члены выездной избирательной комиссии.
"Я скрывать не собираюсь, я голосовал за поправки в конституцию. Считаю, что они назрели, они продуманы. И даже последние события, которые мы переживаем, пандемия, подтверждает, что нужны социальные гарантии нашим людям", - сказал Носов.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в городах России
Вчера, 21:03
В Москве подвели итоги первого дня голосования по поправкам
200006
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюВасилий ОрловСергей ФургалДмитрий НосовБиробиджанХабаровскМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 177 пациентов с коронавирусом
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский посол в Германии рассказал о помощи в организации голосования
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
Из охваченных наводнением регионов Украины эвакуировали более 600 человек
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
Статуя Фемиды в суде
Экс-замначальника отдела ГИБДД в Кузбассе дали два года колонии за взятки
Вид на Ереван
Депутат: КС Армении должен за 15 дней решить, примет ли иск оппозиции
Вид на Москву-реку и Кремль
Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
Пентагон
В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Эксперт оценил значение блока социальных поправок в Конституцию
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
Российские рубли
В КСП рассказали о нарушениях при реализации госпрограмм в Приморье
Медик выходит из машины скорой помощи
В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
Лента новостейМолния