Главы четырех регионов ДФО проголосовали по поправкам в Конституцию

Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково"

ХАБАРОВСК/ БЛАГОВЕЩЕНСК/МАГАДАН, 26 июн – РИА Новости. Главы Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Магаданской области в пятницу приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал голосовал на участке, организованном в спортивном комплексе "Галактика" в Хабаровске. Он отметил, что процесс голосования в условиях пандемии организован с учетом всех необходимых мер безопасности.

"Хорошо, что разделили на целую неделю. У нас пандемия, будет неправильно скапливать здесь много людей. Как губернатор и как врач могу сказать, что все, что можно сделать для предотвращения распространения инфекции, все сделано", - сказал Фургал.

Он также отметил, что решил проголосовать раньше, чтобы 1 июля иметь возможность посетить другие участки и лично посмотреть, как идет голосование. "Буду ездить, смотреть, как проходит голосование, порядок. Мне это не безразлично", - сказал он.

Губернатор Амурской области Василий Орлов вместе с супругой проголосовал на участке, организованном на базе одной из школ Благовещенска.

"Сегодня вместе с супругой проголосовали по поправкам в конституцию, заодно посмотрел, как соблюдаются санитарные меры на участке... Поправки в главный закон страны касаются всех наших граждан, это определит приоритеты развития страны на ближайшие десятилетия. Очень важно каждому найти подходящее время и прийти на избирательный участок", - написал Орлов в Instagram

Врио губернатора Ростислав Гольдштейн проголосовал по месту прописки в Биробиджане.

"Ростислав Гольдштейн исполнил он свой гражданский долг по месту регистрации – в участковой избирательной комиссии №9 , организованном в детской библиотеке Биробиджана", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов голосовал в здании правительства региона, где работают члены выездной избирательной комиссии.