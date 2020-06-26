https://ria.ru/20200626/1573496579.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 177 пациентов с коронавирусом
Более 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:39
2020-06-26T09:39
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество