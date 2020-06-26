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Распространение нового коронавируса
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В московском центре "Вороновское" лечатся 177 пациентов с коронавирусом
Более 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:39
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В московском центре "Вороновское" лечатся 177 пациентов с коронавирусом

09:39 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 26 июня состоит на лечении 177 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 177, подтверждённых с COVID – 177, с кислородной поддержкой – 114, на ИВЛ – 9, на ЭКМО – 1", - написал он в Facebook.
Главврач подчеркнул, что за сутки поступили пять пациентов, выписаны 18.
"Вчера умер мужчина в возрасте 85 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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