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"Камаз" отменил режим неполной рабочей недели из-за наличия заказов
"Камаз" в связи с обеспеченностью заказами отменил режим неполной трехдневной рабочей недели с 29 июня по 31 июля 2020 года, следует из сообщения компании в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:53
камаз (завод)
экономика
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камаз (завод), экономика

"Камаз" отменил режим неполной рабочей недели из-за наличия заказов

09:53 26.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Камаз" в связи с обеспеченностью заказами отменил режим неполной трехдневной рабочей недели с 29 июня по 31 июля 2020 года, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте".
"В связи с обеспеченностью заказами в июле 2020 года ... генеральный директор и профсоюзный комитет постановляют отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной, трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями понедельник, вторник, среда в отношении персонала подразделений "Камаза", рекомендовать руководителям организаций "Камаз" отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели", - сообщает компания.
"Камаз" в апреле подготовил приказ о возможном введении с 15 июня режима неполной, трехдневной рабочей недели на два месяца, однако останавливать производство на тот момент не планировал, поскольку предприятие было обеспечено заказами на апрель и май.
"Камаз" - крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов.
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