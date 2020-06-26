https://ria.ru/20200626/1573496544.html
"Камаз" отменил режим неполной рабочей недели из-за наличия заказов
"Камаз" в связи с обеспеченностью заказами отменил режим неполной трехдневной рабочей недели с 29 июня по 31 июля 2020 года, следует из сообщения компании в... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:53
2020-06-26T09:53
камаз (завод)
экономика
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камаз (завод), экономика
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
"Камаз
" в связи с обеспеченностью заказами отменил режим неполной трехдневной рабочей недели с 29 июня по 31 июля 2020 года, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте
".
"В связи с обеспеченностью заказами в июле 2020 года ... генеральный директор и профсоюзный комитет постановляют отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной, трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями понедельник, вторник, среда в отношении персонала подразделений "Камаза", рекомендовать руководителям организаций "Камаз" отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели", - сообщает компания.
"Камаз" в апреле подготовил приказ о возможном введении с 15 июня режима неполной, трехдневной рабочей недели на два месяца, однако останавливать производство на тот момент не планировал, поскольку предприятие было обеспечено заказами на апрель и май.
"Камаз" - крупнейший производитель тяжелых грузовиков в России, входит в двадцатку мировых автогигантов.