"Камаз" отменил режим неполной рабочей недели из-за наличия заказов

"В связи с обеспеченностью заказами в июле 2020 года ... генеральный директор и профсоюзный комитет постановляют отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной, трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями понедельник, вторник, среда в отношении персонала подразделений "Камаза", рекомендовать руководителям организаций "Камаз" отменить с 29 июня 2020 года по 31 июля 2020 года режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели", - сообщает компания.