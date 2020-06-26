Депутат: КС Армении должен за 15 дней решить, примет ли иск оппозиции

ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Конституционный суд Конституционный суд Армении должен в 15-дневный срок решить, примет ли в производство иск оппозиционной парламентской фракции " Процветающая Армения ", которая оспаривает внесенные ранее поправки в Основной Закон, предусматривающие смещение главы КС, сообщила в пятницу журналистам депутат фракции Наира Зограбян

"Вчера мы направили электронный вариант обращения в КС, а сегодня передали уже бумажную версию главе аппарата Конституционного суда Эдгару Казаряну. Он сказал, что существует определенная процедура рассмотрения. В течение 15 дней должно быть принято решение, будет ли принято это обращение в производство", - сказала Зограбян.

Ранее фракция "Процветающая Армения" заявила, что инициирует сбор подписей депутатов для обращения в КС, чтобы оспорить поправки в конституцию. В партии призвали вторую оппозиционную фракцию "Светлая Армения" присоединиться к инициативе, чтобы набрать необходимое количество подписей. Лидер "Светлой Армении" Эдмон Марукян заявил, что политическая сила обратится в КС после обсуждения конституционным судом дела экс-президента Роберта Кочаряна , чтобы избежать политизации вопроса.

Для обращения в конституционный суд требуются подписи как минимум одной пятой от общего состава парламентариев (26,4 из 132). Фракция "Процветающая Армения" обладает 25 мандатами. К ней присоединился депутат Уриханян.

Ранее парламент Армении принял разработанный правящей фракцией "Мой шаг" проект изменений в конституцию, предусматривающий прекращение полномочий главы конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей. В результате изменений конституционный суд покинут трое судей. Позднее парламент принял поправки в собственный регламент, позволяющий не направлять конституционные изменения на подпись президенту. Власти утверждают, что поправки вступили в силу 26 июня.