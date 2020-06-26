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Депутат: КС Армении должен за 15 дней решить, примет ли иск оппозиции
Конституционный суд Армении должен в 15-дневный срок решить, примет ли в производство иск оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", которая... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:27
наира зограбян
роберт кочарян
процветающая армения
армения
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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наира зограбян, роберт кочарян, процветающая армения, армения, в мире

Депутат: КС Армении должен за 15 дней решить, примет ли иск оппозиции

09:27 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Конституционный суд Армении должен в 15-дневный срок решить, примет ли в производство иск оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения", которая оспаривает внесенные ранее поправки в Основной Закон, предусматривающие смещение главы КС, сообщила в пятницу журналистам депутат фракции Наира Зограбян.
"Вчера мы направили электронный вариант обращения в КС, а сегодня передали уже бумажную версию главе аппарата Конституционного суда Эдгару Казаряну. Он сказал, что существует определенная процедура рассмотрения. В течение 15 дней должно быть принято решение, будет ли принято это обращение в производство", - сказала Зограбян.
Здание правительства Республики Армения в ночное время
Вчера, 11:21
Три оппозиционные партии Армении создали рабочую группу для планирования
Ранее фракция "Процветающая Армения" заявила, что инициирует сбор подписей депутатов для обращения в КС, чтобы оспорить поправки в конституцию. В партии призвали вторую оппозиционную фракцию "Светлая Армения" присоединиться к инициативе, чтобы набрать необходимое количество подписей. Лидер "Светлой Армении" Эдмон Марукян заявил, что политическая сила обратится в КС после обсуждения конституционным судом дела экс-президента Роберта Кочаряна, чтобы избежать политизации вопроса.
Для обращения в конституционный суд требуются подписи как минимум одной пятой от общего состава парламентариев (26,4 из 132). Фракция "Процветающая Армения" обладает 25 мандатами. К ней присоединился депутат Уриханян.
Ранее парламент Армении принял разработанный правящей фракцией "Мой шаг" проект изменений в конституцию, предусматривающий прекращение полномочий главы конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Авторы инициативы обосновывают необходимость ее принятия тем, что реформированная конституция 2015 года устанавливает для членов КС 12-летний срок пребывания на этом посту. Согласно проекту, члены конституционного суда смогут избрать нового председателя после отставки предыдущего главы КС и смены судей. В результате изменений конституционный суд покинут трое судей. Позднее парламент принял поправки в собственный регламент, позволяющий не направлять конституционные изменения на подпись президенту. Власти утверждают, что поправки вступили в силу 26 июня.
Оппозиционные фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" назвали проект поправок антиконституционным и отказались участвовать в обсуждениях и голосовании. Венецианская комиссия Совета Европы выразила сожаление в связи с тем, что предложение о поправках в конституцию было внесено в парламент Армении в день принятия ею заключения. Она отмечает, что "предложения не соответствует рекомендациям, изложенным в мнении Венецианской комиссии".
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
21 июня, 15:29
Суд в Армении отказался арестовывать лидера оппозиции
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Наира ЗограбянРоберт КочарянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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