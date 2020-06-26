Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы

МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Слова президента Тунисе, Ливии и Слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о готовности поставлять топливо Венесуэле - это отвлекающий политический манёвр, правительство не осмелится противоречить внешней политике США в этом вопросе, заявил РИА Новости экс-посол Мексики в Алжире Мавритании , эксперт Мексиканского совета по международным отношениям Comexi Эдуардо Рольдан.

"Заявления по Венесуэле - это еще один отвлекающий маневр в мексиканской политике. Они не имели последствий, потому что пресса, гражданское общество и политические игроки страны не стали этому подыгрывать", - сказал Рольдан.

Президент Лопес Обрадор в июне сообщил о готовности оказать помощь с поставками топлива Венесуэле, если будет соответствующее обращение с их стороны, а также гуманитарная необходимость.

По словам Рольдана, правительство Мексики не осмелится противоречить внешней политике США в отношении Венесуэлы, это шло бы вразрез с действиями и договоренностями, достигнутыми на уровне первых лиц.

"Абсурдно то, что Мексика, будучи импортером бензина, реэкспортировала бы его без наценки. У нас нет достаточных перерабатывающих мощностей, и это не будет нести никакой выгоды", - пояснил Рольдан.

Эксперт полагает, что такие заявления Лопеса Обрадора могут косвенно указывать на неисполнение США обязательств по финансированию юго-востока Мексики и Центральной Америки , принятых в рамках соглашений 2018 года о миграционном контроле - они не выделили ни песо из обещанных пяти миллиардов.