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Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
Слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о готовности поставлять топливо Венесуэле - это отвлекающий политический манёвр, правительство не... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:21
венесуэла
мексика
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в мире
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венесуэла, мексика, сша, в мире

Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы

09:21 26.06.2020
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© AP Photo / Moises CastilloАндрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Moises Castillo
Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о готовности поставлять топливо Венесуэле - это отвлекающий политический манёвр, правительство не осмелится противоречить внешней политике США в этом вопросе, заявил РИА Новости экс-посол Мексики в Алжире, Тунисе, Ливии и Мавритании, эксперт Мексиканского совета по международным отношениям Comexi Эдуардо Рольдан.
"Заявления по Венесуэле - это еще один отвлекающий маневр в мексиканской политике. Они не имели последствий, потому что пресса, гражданское общество и политические игроки страны не стали этому подыгрывать", - сказал Рольдан.
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Президент Лопес Обрадор в июне сообщил о готовности оказать помощь с поставками топлива Венесуэле, если будет соответствующее обращение с их стороны, а также гуманитарная необходимость.
По словам Рольдана, правительство Мексики не осмелится противоречить внешней политике США в отношении Венесуэлы, это шло бы вразрез с действиями и договоренностями, достигнутыми на уровне первых лиц.
"Абсурдно то, что Мексика, будучи импортером бензина, реэкспортировала бы его без наценки. У нас нет достаточных перерабатывающих мощностей, и это не будет нести никакой выгоды", - пояснил Рольдан.
Эксперт полагает, что такие заявления Лопеса Обрадора могут косвенно указывать на неисполнение США обязательств по финансированию юго-востока Мексики и Центральной Америки, принятых в рамках соглашений 2018 года о миграционном контроле - они не выделили ни песо из обещанных пяти миллиардов.
"У правительства Мексики нет стремления к конфронтации с Соединенными Штатами, хотя она случится в ходе предвыборного периода в США. (Президент Дональд - ред.) Трамп будет противостоять Мексике так, как сейчас это уже происходит с Китаем, как это происходило в 2016-2017 годах (период прошлых президентских выборов в США - ред.)", - добавил дипломат.
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