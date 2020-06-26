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На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
Пожилой мужчина скончался в Магадане от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19, эта четвертая в регионе смерть от коронавируса, сообщает в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:20
распространение нового коронавируса
магадан
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происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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магадан, магаданская область, происшествия

На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19

09:20 26.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МАГАДАН, 26 июн – РИА Новости, Людмила Щербакова. Пожилой мужчина скончался в Магадане от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19, эта четвертая в регионе смерть от коронавируса, сообщает в пятницу министерство здравоохранения Магаданской области.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 670 человек, четверо умерли, 335 человек выздоровели.
"От новой коронавирусной инфекции скончался пожилой мужчина из числа одиноко проживающих. Житель Магадана имел сопутствующие сердечнососудистую и бронхолегочную патологии. Сразу же после обращения к врачу заболевший был госпитализирован в инфекционный стационар. Поскольку состояние пациента было тяжелым, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия врачей и комплекс принимаемых лечебно-диагностических мероприятий, на шестнадцатые сутки пациент скончался. У умершего была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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