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В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
Депутат Госдумы Виталий Милонов просит генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить на нарушение российского законодательства действия посольства США в Москве,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:19
виталий милонов
дмитрий песков
москва
сша
происшествия
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Территория посольства это территория чужой нам страны. Могут вывешивать все что угодно. Хоть портрет Путина...
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москва
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469927_0:55:3274:1897_1400x0_80_0_0_01beae852d0e9789388909328d031cb2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виталий милонов, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США

09:19 26.06.2020
9005
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов просит генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить на нарушение российского законодательства действия посольства США в Москве, которое вывесило на своем здании флаг ЛГБТ, текст соответствующего обращения есть у РИА Новости.
Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. "Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ", - написало посольство на своей странице в Facebook.
"Данная акция неизвестных сотрудников американской дипломатической миссии повергла меня и тысячи других россиян в настоящий шок - в сердце нашей страны, в самом центре Москвы, был продемонстрирован один из главных символов пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в обращении Милонова.
Депутат полагает, что акция с флагом была проведена не без ведома действующего посла США и "политического руководства заокеанской страны".
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
Вчера, 18:38
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
"В данной связи прошу Вас провести проверку действий посольства США на предмет нарушения норм отечественного законодательства. Особенно прошу Вас обратить внимание на возможное нарушение американскими дипломатами действующего федерального закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", - пишет Милонов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства". В то же время он высказал надежду на то, что МИД России обратил на это внимание, и подчеркнул, что "любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств и так далее (среди несовершеннолетних) в нашей стране по закону недопустимы".
92400620
Обсудить 12
Виталий МилоновДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Территория посольства это территория чужой нам страны. Могут вывешивать все что угодно. Хоть портрет Путина...
26 июня, 11:47
igor nigarb
500015
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МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
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