В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Виталий Милонов просит генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить на нарушение российского законодательства действия посольства США в Москве, которое вывесило на своем здании флаг ЛГБТ, текст соответствующего обращения есть у РИА Новости.

Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ. "Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ", - написало посольство на своей странице в Facebook.

"Данная акция неизвестных сотрудников американской дипломатической миссии повергла меня и тысячи других россиян в настоящий шок - в сердце нашей страны, в самом центре Москвы, был продемонстрирован один из главных символов пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в обращении Милонова.

Депутат полагает, что акция с флагом была проведена не без ведома действующего посла США и "политического руководства заокеанской страны".

"В данной связи прошу Вас провести проверку действий посольства США на предмет нарушения норм отечественного законодательства. Особенно прошу Вас обратить внимание на возможное нарушение американскими дипломатами действующего федерального закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", - пишет Милонов.