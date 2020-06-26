Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"

"Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации "Северного потока — 2" как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и атомной генерации. Исходим из того, что эта поддержка сохранится, а газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия наших недоброжелателей", - заявил Нечаев.