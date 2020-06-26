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Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
Власти Германии и немецкие бизнес-круги отвергают логику шантажа и угроз со стороны США из-за "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости посол России РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T12:52
россия
северный поток — 2
сергей нечаев (дипломат)
дональд трамп
нато
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РИА Новости
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353
60
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россия, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), дональд трамп, нато, майкл блумберг, германия, сша, в мире

Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"

09:18 26.06.2020 (обновлено: 12:52 26.06.2020)
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Власти Германии и немецкие бизнес-круги отвергают логику шантажа и угроз со стороны США из-за "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации "Северного потока — 2" как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и атомной генерации. Исходим из того, что эта поддержка сохранится, а газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия наших недоброжелателей", - заявил Нечаев.
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
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Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
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"Перенос сроков завершения проекта "Северный поток 2" связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона. С помощью экстерриториальных санкций США хотят повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа и навязать его европейским союзникам. Делается это под совершенно надуманным лозунгом "защиты" европейцев от так называемого усиления влияния России. По сути же, речь идет о грубом вмешательстве американцев в сферу германского и европейского суверенитета", - заявил посол Нечаев.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
22 июня, 13:39
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РоссияСеверный поток — 2Сергей Нечаев (дипломат)Дональд ТрампНАТОМайкл БлумбергГерманияСШАВ мире
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