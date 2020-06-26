Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Власти Германии и немецкие бизнес-круги отвергают логику шантажа и угроз со стороны США из-за "Северного потока — 2", заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Правительство ФРГ, германские бизнес-круги решительно отвергают логику шантажа и угроз, подтверждают востребованность реализации "Северного потока — 2" как коммерческого проекта, который необходим германской экономике в условиях отказа от угольной и атомной генерации. Исходим из того, что эта поддержка сохранится, а газопровод будет введен в строй, несмотря на все усилия наших недоброжелателей", - заявил Нечаев.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Эксперты, опрошенные РИА Новости, не исключили, что данное решение является политическим и связано не столько с деятельностью Берлина в рамках НАТО, сколько с суверенной политикой, проводимой властями ФРГ, в частности, их поддержкой проекту газопровода "Северный поток 2". Как сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, в Берлине готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток — 2".
"Перенос сроков завершения проекта "Северный поток 2" связан не с коронавирусом, а с противоправными действиями Вашингтона. С помощью экстерриториальных санкций США хотят повысить конкурентоспособность своего сжиженного природного газа и навязать его европейским союзникам. Делается это под совершенно надуманным лозунгом "защиты" европейцев от так называемого усиления влияния России. По сути же, речь идет о грубом вмешательстве американцев в сферу германского и европейского суверенитета", - заявил посол Нечаев.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.