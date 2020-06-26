https://ria.ru/20200626/1573496189.html
В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
Пятый день подряд в Воронежской области количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:16
2020-06-26T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости.
Пятый день подряд в Воронежской области
количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет чуть менее 200, общее число заболевших превысило 6,8 тысячи, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
"В пятницу, 26 июня, официально подтверждено заражение 193 человек в регионе. Вместе с тем, продолжается позитивный тренд: количество выписавшихся из стационаров превышает госпитализацию — 244 против 111", - говорится в сообщении.
Всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 6846 человек. Выздоровели более 4,3 тысячи человек. Умерли 39.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,2 миллиона случаев заражения, свыше 479 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.