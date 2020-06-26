Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода

Ранее сообщалось, что вечером 25 июня прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. Никто не пострадал.

"Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.