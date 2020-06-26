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Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как прогулочный теплоход столкнулся с причалом набережной в Москве,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:15
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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москва, происшествия

Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода

09:15 26.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и Кремль
Вид на Москву-реку и Кремль
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на Москву-реку и Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как прогулочный теплоход столкнулся с причалом набережной в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что вечером 25 июня прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и 10 родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы. Никто не пострадал.
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"Проведение проверки с привлечением контролирующих органов поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Добавляется, что прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки следственных органов.
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МоскваПроисшествия
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