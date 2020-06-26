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В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит выступил с предложением создать фонд на сумму 1 миллиард долларов для... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:15
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коронавирус covid-19, министерство обороны сша, сша, в мире

В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям

09:15 26.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит выступил с предложением создать фонд на сумму 1 миллиард долларов для того, чтобы Пентагон смог лучше подготовиться к пандемиям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей комитета и копию законопроекта.
По данным телеканала, предложение Смита, по которому комитет будет голосовать на следующей неделе, предполагает создание фонда национальной безопасности в размере 1 миллиарда долларов для обеспечения готовности к пандемии и противодействию ей в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.
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При этом 200 миллионов долларов может быть выделено на поддержку предприятий малого бизнеса на военно-промышленной базе, 50 миллионов долларов - на исследования "для быстрого производства медицинских средств противодействия новым угрозам". Также предполагается, что большая часть средств - 750 миллионов долларов - будет направлена на исследования, связанные с обеспечением готовности к пандемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 124 тысяч смертельных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство обороны СШАСШАВ мире
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