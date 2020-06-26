В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит выступил с предложением создать фонд на сумму 1 миллиард долларов для того, чтобы Пентагон смог лучше подготовиться к пандемиям, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей комитета и копию законопроекта.

По данным телеканала, предложение Смита, по которому комитет будет голосовать на следующей неделе, предполагает создание фонда национальной безопасности в размере 1 миллиарда долларов для обеспечения готовности к пандемии и противодействию ей в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.

При этом 200 миллионов долларов может быть выделено на поддержку предприятий малого бизнеса на военно-промышленной базе, 50 миллионов долларов - на исследования "для быстрого производства медицинских средств противодействия новым угрозам". Также предполагается, что большая часть средств - 750 миллионов долларов - будет направлена на исследования, связанные с обеспечением готовности к пандемии.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 124 тысяч смертельных исходов.