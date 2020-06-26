https://ria.ru/20200626/1573496133.html
В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит выступил с предложением создать фонд на сумму 1 миллиард долларов для... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:15
2020-06-26T09:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, министерство обороны сша, сша, в мире
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США
демократ Адам Смит выступил с предложением создать фонд на сумму 1 миллиард долларов для того, чтобы Пентагон
смог лучше подготовиться к пандемиям, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на представителей комитета и копию законопроекта.
По данным телеканала, предложение Смита, по которому комитет будет голосовать на следующей неделе, предполагает создание фонда национальной безопасности в размере 1 миллиарда долларов для обеспечения готовности к пандемии и противодействию ей в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике.
При этом 200 миллионов долларов может быть выделено на поддержку предприятий малого бизнеса на военно-промышленной базе, 50 миллионов долларов - на исследования "для быстрого производства медицинских средств противодействия новым угрозам". Также предполагается, что большая часть средств - 750 миллионов долларов - будет направлена на исследования, связанные с обеспечением готовности к пандемии.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 124 тысяч смертельных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.