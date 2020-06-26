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В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
Еще 1997 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, московские врачи вылечили от коронавируса более 144 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом

09:11 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еще 1997 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, московские врачи вылечили от коронавируса более 144 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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