Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Позиция Киева отодвигает перспективу проведения очередного саммита "нормандского формата", заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Позиция России относительно перспектив проведения очередной встречи лидеров "нормандского формата" неизменна. Внутриукраинский конфликт в Донбассе поможет разрешить не количество проведенных мероприятий, а полная имплементация Минских договоренностей. Отсутствие реального продвижения кроется в упорном нежелании Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, что отдаляет перспективы проведения следующего "нормандского" саммита", - заявил Нечаев.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
Отказываясь от реализации минских соглашений и затягивая переговоры с Донбассом, Киев делает настоящую реинтеграцию Донбасса все менее вероятной, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не означает, что работа (по подготовке саммита – ред.) остановилась. Министры иностранных дел, советники лидеров, эксперты "нормандской четверки" продолжают усилия по поиску компромиссных развязок. Рассчитываем, что нашим западным коллегам удастся воспользоваться своим влиянием на Киев и донести до украинского руководства необходимость выполнения взятых на себя обязательств. К сожалению, особых подвижек на этом направлении мы пока не видим", - добавил посол Нечаев.