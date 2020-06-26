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Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
Позиция Киева отодвигает перспективу проведения очередного саммита "нормандского формата", заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:09
лнр
днр
"нормандская четверка"
сергей нечаев (дипломат)
донбасс
украина
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
лнр, днр, "нормандская четверка", сергей нечаев (дипломат), донбасс, украина

Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"

09:09 26.06.2020
2851
© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки". Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Позиция Киева отодвигает перспективу проведения очередного саммита "нормандского формата", заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Позиция России относительно перспектив проведения очередной встречи лидеров "нормандского формата" неизменна. Внутриукраинский конфликт в Донбассе поможет разрешить не количество проведенных мероприятий, а полная имплементация Минских договоренностей. Отсутствие реального продвижения кроется в упорном нежелании Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, что отдаляет перспективы проведения следующего "нормандского" саммита", - заявил Нечаев.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
Отказываясь от реализации минских соглашений и затягивая переговоры с Донбассом, Киев делает настоящую реинтеграцию Донбасса все менее вероятной, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это не означает, что работа (по подготовке саммита – ред.) остановилась. Министры иностранных дел, советники лидеров, эксперты "нормандской четверки" продолжают усилия по поиску компромиссных развязок. Рассчитываем, что нашим западным коллегам удастся воспользоваться своим влиянием на Киев и донести до украинского руководства необходимость выполнения взятых на себя обязательств. К сожалению, особых подвижек на этом направлении мы пока не видим", - добавил посол Нечаев.
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ЛНРДНР"Нормандская четверка"Сергей Нечаев (дипломат)ДонбассУкраина
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