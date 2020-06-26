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В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:03
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

09:03 26.06.2020
263
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 25 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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