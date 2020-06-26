https://ria.ru/20200626/1573495947.html
В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики четвертые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:03
2020-06-26T09:03
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573495643.html
2
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156036/99/1560369905_0:254:3071:1981_1400x0_80_0_0_8933d7849373bc8ae17808d4596de222.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире