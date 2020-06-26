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В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
Одна из крупнейших в Японии туристических компаний H.I.S. объявила о том, что не будет брать на работу новых сотрудников в 2021 году, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T09:15
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353
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей

09:08 26.06.2020 (обновлено: 09:15 26.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших в Японии туристических компаний H.I.S. объявила о том, что не будет брать на работу новых сотрудников в 2021 году, сообщило агентство Киодо.
Ранее компания планировала пополнить свои кадры за счет 600 выпускников вузов 2021 года. Однако сейчас всем соискателям отправлены извещения, что приема не будет, при этом это не коснется нескольких десятков человек, уже отобранных на работу.
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В четверг сообщалось, что компания закрывает 80-90 своих офисов, это 15-17% от общего числа отделений в мире и одна треть от 263 отделений в стране.
Компания занимает нишу групповых туров эконом-класса, а также занимается продажей авиабилетов. Согласно финансовому отчету компании, за полгода убытки компании составили 3,4 миллиарда иен (около 31 миллиона долларов) из-за отмены туров в связи с распространением коронавируса.
Компания проводит сокращение расходов на персонал, рекламу, сократила зарплату руководящему звену и летние бонусы сотрудникам. Всего режим экономии приведет к сокращению расходов на 20 миллиардов иен (186 миллионов долларов).
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
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