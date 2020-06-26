Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса

В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в "зеленой зоне". В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире.