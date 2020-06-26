https://ria.ru/20200626/1573495573.html
Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
Первый за три месяца самолёт вылетел утром в пятницу из парижского аэропорта Орли, закрытого в конце марта из-за эпидемии коронавируса. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:48
2020-06-26T08:50
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туризм, коронавирус covid-19, орли, новости - туризм, франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости.
Первый за три месяца самолёт вылетел утром в пятницу из парижского аэропорта Орли
, закрытого в конце марта из-за эпидемии коронавируса.
Согласно онлайн-табло воздушной гавани, первым самолетом после долгого перерыва стал борт авиакомпании Transavia, направляющийся в Порто. Вылет был запланирован на 06.00 парижского времени, но задержался до 06.17.
По информации газеты Parisien
, дежурившие на взлетной полосе пожарные машины устроили самолету "водяное приветствие", с двух сторон окатив воздушное судно водой.
Из-за коронавируса аэропорт Орли был закрыт 31 марта, все немногочисленные самолёты приземлялись и взлетали из аэропорта Руасси - имени Шарля де Голля. С пятницы будет открыт терминал 3, который будет принимать рейсы восьми авиакомпаний (Transavia, Air France, Air Corsica, Amelia International, Air Caraïbes, Corsair International, French Bee, Pegasus Airlines), а терминалы 1, 2 и 4 пока будут оставаться закрытыми.
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