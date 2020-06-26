Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, первым самолетом после долгого перерыва стал борт авиакомпании Transavia, направляющийся в Порто. Вылет был запланирован на 06.00 парижского времени, но задержался до 06.17.

Из-за коронавируса аэропорт Орли был закрыт 31 марта, все немногочисленные самолёты приземлялись и взлетали из аэропорта Руасси - имени Шарля де Голля. С пятницы будет открыт терминал 3, который будет принимать рейсы восьми авиакомпаний (Transavia, Air France, Air Corsica, Amelia International, Air Caraïbes, Corsair International, French Bee, Pegasus Airlines), а терминалы 1, 2 и 4 пока будут оставаться закрытыми.