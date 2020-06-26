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В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
Более 30 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье за время пандемии, за сутки - почти 1,5 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом

08:46 26.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Более 30 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Подмосковье за время пандемии, за сутки - почти 1,5 тысячи, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Уже более 30 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавируса", - говорится в сообщении.
За сутки лечение завершили 1489 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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