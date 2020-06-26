В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом

"Уже более 30 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавируса", - говорится в сообщении.

За сутки лечение завершили 1489 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию, уточнили в оперштабе.