В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн — РИА Новости. Сто десять человек погибли в индийских штатах Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что число погибших от ударов молний в индийском штате Бихар возросло до 83. В свою очередь, власти штата Уттар-Прадеш сообщили, что в четверг молнии убили 24 человека, еще трое погибли в среду.

Пострадали от ударов молний 32 человека — 20 человек получили ранения в Бихаре, 12 — в Уттар-Прадеш. Все они госпитализированы с ожогами.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей.

"Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах штатов Уттар-Прадеш и Бихар из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи", — написал он в твиттере

Власти регионов сообщили, что родственники погибших получат выплаты в 400 тысяч рупий, и призвали людей как можно дольше оставаться в помещении во время плохих погодных условий.