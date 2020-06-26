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В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:21
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нарендра моди, уттар-прадеш, бихар, непал, индия, в мире

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

08:43 26.06.2020 (обновлено: 15:21 26.06.2020)
24618
© AP Photo / Rodrigo AbdМолния
Молния
© AP Photo / Rodrigo Abd
Молния. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн — РИА Новости. Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее сообщалось, что число погибших от ударов молний в индийском штате Бихар возросло до 83. В свою очередь, власти штата Уттар-Прадеш сообщили, что в четверг молнии убили 24 человека, еще трое погибли в среду.
Пострадали от ударов молний 32 человека — 20 человек получили ранения в Бихаре, 12 — в Уттар-Прадеш. Все они госпитализированы с ожогами.
Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
"Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах штатов Уттар-Прадеш и Бихар из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи", — написал он в твиттере.
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Власти регионов сообщили, что родственники погибших получат выплаты в 400 тысяч рупий, и призвали людей как можно дольше оставаться в помещении во время плохих погодных условий.
Между тем департамент погоды прогнозирует продолжение осадков в штате Уттар-Прадеш. Предполагается, что грозы обрушатся на все районы штата в течение следующих нескольких дней наряду с "сильными и очень сильными осадками" в северных районах на границе с Непалом, где часто фиксируются наводнения.
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Нарендра МодиУттар-ПрадешБихарНепалИндияВ мире
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