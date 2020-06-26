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В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии отказа Японии от размещения на своей территории американской системы ПРО... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:38
россия
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353
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россия, тосимицу мотэги, сергей лавров, мид японии‎, япония, в мире

В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией

08:38 26.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, отвечая на вопрос журналиста о возможном влиянии отказа Японии от размещения на своей территории американской системы ПРО Aegis Ashore на переговоры с РФ заявил, что воздерживается от комментариев, так как его высказывание может оказать влияние на сам переговорный процесс.
"Что касается переговоров с Россией, то этот вопрос затрагивает содержание самих переговоров и мое высказывание здесь может оказать влияние на переговоры, поэтому я хотел бы воздержаться от того, как конкретно мы будем об этом говорить, в каком направлении двигаться", - сказал министр, отметив, что на отношения с США отказ влияния не окажет.
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В самом начале пресс-конференции на аналогичный вопрос он также подчеркнул, что не считает возможным комментировать вопрос влияния отказа от ПРО на переговоры с Россией, но вновь повторил традиционную позицию Японии.
"Я бы хотел воздержаться от комментариев по поводу того, какое влияние это решение окажет не только на японо-российские и другие (переговоры). Что касается переговоров по мирному договору, то у правительства нет изменений базового направления о решении территориальной проблемы и затем заключении мирного договора. Мы по-прежнему намерены упорно вести переговоры", - сказал Мотэги.
Когда же журналист попросил его оценить отказ от американской системы ПРО, размещение которой в Японии традиционно вызывало обеспокоенность России, как фактор в переговорах с Москвой, министр заявил, что не склонен оценивать отдельные факторы и элементы переговоров ни со знаком плюс, ни со знаком минус.
"Я принимал участие во многих переговорах, среди них были и сложные. Но к каждому фактору (переговоров) я отношусь ни оптимистически, ни пессимистически", - подчеркнул глава МИД.
В то же время он сообщил, что вопросы безопасности обсуждаются в ходе переговоров с Россией.
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"На встречах с министром иностранных дел (РФ) Сергеем Лавровым мы ведем откровенные обсуждения о том, в какой форме можно было бы приблизить позиции друг друга. В ходе переговоров о заключении мирного договора не могут не возникнуть обсуждения вопросов обеспечения безопасности. И очень важным является преодолеть проблемы в области безопасности. Я намерен вести такие дискуссии тоже", - сказал Мотэги.
В понедельник Совет национальной безопасности Японии официально принял решение об отказе от размещения на своей территории наземных комплексов американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Аргументом стал риск падения на жилые кварталы ракетных ускорителей при запуске. При этом власти с 2017 года, когда было принято решение о размещении Aegis Ashore, убеждали местное населении в том, что ускорители будут падать строго в пределах полигона. Теперь же выяснилось, что на устранение этого потребуются дополнительные средства и около 10 лет.
В 2017 году в связи с пусками баллистических ракет Северной Кореей Япония приняла решение о размещении двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года. Каждая установка обошлась бы Японии в 100 миллиардов иен (около 900 миллионов долларов). Россия неоднократно высказывала свою озабоченность этим решением. Вопрос о размещении системы, которая, по мнению Москвы, могла быть использована и как наступательное оружие, стал одной из болевых точек двусторонних переговоров.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Токио
3 марта, 13:47Распространение нового коронавируса
Россия и Япония перешли на переговоры по электронной почте, пишут СМИ
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РоссияТосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД Японии‎ЯпонияВ мире
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