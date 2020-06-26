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Российские виноделы попросили преференций
Российские виноделы приветствуют вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии, однако указывают на необходимость господдержки для отрасли, вставшей на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:30
михаил николаев
леонид попович
александр костенко
евразийский экономический союз
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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михаил николаев, леонид попович, александр костенко, евразийский экономический союз, экономика

Российские виноделы попросили преференций

08:30 26.06.2020
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© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского краяКубанское вино
Кубанское вино
© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края
Кубанское вино. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские виноделы приветствуют вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии, однако указывают на необходимость господдержки для отрасли, вставшей на путь восстановления российского винного бренда, сообщили РИА Новости представители компаний.
Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства, оборота и потребления, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории РФ без применения импортного виноматериала.
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"На наш взгляд, закон приведет к тому, что потребитель, наконец, сможет узнать, что такое качественное российское вино. Он заинтересуется и полюбит то вино, которое мы сегодня умеем делать, применяя самые передовые технологии", - сказала гендиректор винодельни "Золотая балка" Елена Костенко.
Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович считает, что основополагающими моментами нового закона являются три вещи: указание, что виноградарство и виноделие должно являться единым целым, как и регулирование отрасли, поддержка в расширении площадей виноградников и наращивании производства отечественной винодельческой продукции, а также указание, что государство будет продолжать оказывать помощь отрасли.
"Отрасль получит позитивные изменения, поскольку то, что сделано из импортного виноматериала, перестанет иметь право называться российским вином и использовать российские топонимы. Это очень важный шаг, ценный шаг, и мы очень рады, что закон позволит таким образом работать", - сказал собственник винодельческого хозяйства UPPA Winery Павел Швец.
"Закон очень сложный и серьезный, и без необходимого количества подзаконных актов, без принятия поправок в 171-ФЗ (закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – ред.) может оказаться сложно реализовать его в каких-то частях. Анализ в течение полугода показал, что определенные моменты требуют быстрой корректировки, на что и нацелены поправки: в общем-то, одни дополняют другие, и сейчас они в хорошей направленности", - считает Попович.
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Все ли готовы

Представители отрасли, хотя и высказывают замечания и обращают внимание на необходимость поправок, синхронизирующих действие закона с другими правовыми актами, в целом говорят о готовности начать работу по новым правилам.
"Пока все хорошо, мы закладываемся в плановом режиме, идем своим путем, потому что мы понимаем, что вино должно быть не только гармонично во вкусе, но и в цене. Цену поднимать не хотелось, мы видим, что интерес растет, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Сейчас главное, чтобы восстановилась экономика, тогда это отразится на всех, а не только на нас. В этой ситуации господдержка есть, и спасибо большое, чтобы она не прекращалась", - сказал владелец винодельни "Бельбек" Сергей Бескоровайный.
"Мы рассчитываем, что закон положительно повлияет на всю отрасль, на качество отечественной продукции, а также на мировой рейтинг наших вин, потому что нам не придется теперь конкурировать с дешевым некачественным импортом, маскирующимся под российский продукт. Поэтому не считаем необходимым откладывать и переносить закон. Нужно его вводить с учетом переходного периода, для того чтобы адаптировать к российским реалиям", - считает Костенко.
По ее словам, закон требует синхронизации с реалиями, с требованиями ЕАЭС, таможенного союза и так далее; сама компания, всегда работая в рамках закона, готова к новым требованиям, но из-за пандемии коронавируса было бы более комфортно продлить переходный период на два-три месяца.
"Мы только сделали новый заказ на контрэтикетках и изменили их дизайн, учитывая новые требования по маркировке. Но остальное осталось неизменным", - говорит управляющий партнёр проекта "Долина Лефкадия" Михаил Николаев. Он добавил, что все, что может помешать – это проблемы, связанные с пандемией, так как компания не получила господдержки, в отличие от более крупных предприятий, и ее коснулось падение продаж.
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Критичные моменты

Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно, и использование качественного импортного посадочного материала пойдет лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.
Швец говорит, что в России еще пока нет питомников виноградной лозы с должной мощностью, и для создания качественного посадочного материала отрасли предстоит многолетняя работа; без возможности приобрести импортные саженцы достичь этих целей будет сложнее.
"Мы всегда работали только с российским виноградом. Только сажать виноградников будем меньше, так как субсидии на нормальные импортные саженцы убрали", - сказал Николаев. Он считает, что субсидии должны распространяться на все саженцы, в том числе и импортные, "учитывая выбор и качество, которые невозможно даже за десять лет достичь".
"Закон нам не помешает выполнить планы, наоборот, мы надеемся, что ограничение на ввоз импортных материалов и применение акциза на импорт скорректирует рынок в сторону российского производителя. Единственное пожелание - чтобы на определенный период у виноделов была возможность покупки импортных саженцев, поскольку у нас в планах еще посадить 1 тысячу гектаров новых виноградников", - сказала гендиректор "Золотой балки".
В свою очередь Попович заметил, что покупка импортных саженцев в РФ поддерживается на основании госпрограммы развития сельского хозяйства, финансирование которой уже прописано в бюджете на 2019 год. "Естественно, заложенные в нем цифры должны быть выполнены, а уже в следующем году надо будет ориентироваться на этот закон, и надеюсь, что к этому времени поправки будут внесены", - заключил президент Союза виноградарей и виноделов.
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Михаил НиколаевЛеонид ПоповичАлександр КостенкоЕвразийский экономический союзЭкономика
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