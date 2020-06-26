Российские виноделы попросили преференций

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские виноделы приветствуют вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии, однако указывают на необходимость господдержки для отрасли, вставшей на путь восстановления российского винного бренда, сообщили РИА Новости представители компаний.

Закон о виноградарстве и виноделии, вводящий понятие российского вина и являющийся базовым документом для отрасли, вступает в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства, оборота и потребления, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории РФ без применения импортного виноматериала.

"На наш взгляд, закон приведет к тому, что потребитель, наконец, сможет узнать, что такое качественное российское вино. Он заинтересуется и полюбит то вино, которое мы сегодня умеем делать, применяя самые передовые технологии", - сказала гендиректор винодельни "Золотая балка" Елена Костенко.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович считает, что основополагающими моментами нового закона являются три вещи: указание, что виноградарство и виноделие должно являться единым целым, как и регулирование отрасли, поддержка в расширении площадей виноградников и наращивании производства отечественной винодельческой продукции, а также указание, что государство будет продолжать оказывать помощь отрасли.

"Отрасль получит позитивные изменения, поскольку то, что сделано из импортного виноматериала, перестанет иметь право называться российским вином и использовать российские топонимы. Это очень важный шаг, ценный шаг, и мы очень рады, что закон позволит таким образом работать", - сказал собственник винодельческого хозяйства UPPA Winery Павел Швец.

"Закон очень сложный и серьезный, и без необходимого количества подзаконных актов, без принятия поправок в 171-ФЗ (закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – ред.) может оказаться сложно реализовать его в каких-то частях. Анализ в течение полугода показал, что определенные моменты требуют быстрой корректировки, на что и нацелены поправки: в общем-то, одни дополняют другие, и сейчас они в хорошей направленности", - считает Попович.

Все ли готовы

Представители отрасли, хотя и высказывают замечания и обращают внимание на необходимость поправок, синхронизирующих действие закона с другими правовыми актами, в целом говорят о готовности начать работу по новым правилам.

"Пока все хорошо, мы закладываемся в плановом режиме, идем своим путем, потому что мы понимаем, что вино должно быть не только гармонично во вкусе, но и в цене. Цену поднимать не хотелось, мы видим, что интерес растет, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Сейчас главное, чтобы восстановилась экономика, тогда это отразится на всех, а не только на нас. В этой ситуации господдержка есть, и спасибо большое, чтобы она не прекращалась", - сказал владелец винодельни "Бельбек" Сергей Бескоровайный.

"Мы рассчитываем, что закон положительно повлияет на всю отрасль, на качество отечественной продукции, а также на мировой рейтинг наших вин, потому что нам не придется теперь конкурировать с дешевым некачественным импортом, маскирующимся под российский продукт. Поэтому не считаем необходимым откладывать и переносить закон. Нужно его вводить с учетом переходного периода, для того чтобы адаптировать к российским реалиям", - считает Костенко

По ее словам, закон требует синхронизации с реалиями, с требованиями ЕАЭС , таможенного союза и так далее; сама компания, всегда работая в рамках закона, готова к новым требованиям, но из-за пандемии коронавируса было бы более комфортно продлить переходный период на два-три месяца.

"Мы только сделали новый заказ на контрэтикетках и изменили их дизайн, учитывая новые требования по маркировке. Но остальное осталось неизменным", - говорит управляющий партнёр проекта "Долина Лефкадия" Михаил Николаев . Он добавил, что все, что может помешать – это проблемы, связанные с пандемией, так как компания не получила господдержки, в отличие от более крупных предприятий, и ее коснулось падение продаж.

Критичные моменты

Закон устанавливает запрет на использование импортного винограда и виноматериала для производства российского вина. По оценкам виноделов, собственных саженцев в России пока недостаточно, и использование качественного импортного посадочного материала пойдет лишь на пользу, но для его приобретения отрасли нужны субсидии.

Швец говорит, что в России еще пока нет питомников виноградной лозы с должной мощностью, и для создания качественного посадочного материала отрасли предстоит многолетняя работа; без возможности приобрести импортные саженцы достичь этих целей будет сложнее.

"Мы всегда работали только с российским виноградом. Только сажать виноградников будем меньше, так как субсидии на нормальные импортные саженцы убрали", - сказал Николаев. Он считает, что субсидии должны распространяться на все саженцы, в том числе и импортные, "учитывая выбор и качество, которые невозможно даже за десять лет достичь".

"Закон нам не помешает выполнить планы, наоборот, мы надеемся, что ограничение на ввоз импортных материалов и применение акциза на импорт скорректирует рынок в сторону российского производителя. Единственное пожелание - чтобы на определенный период у виноделов была возможность покупки импортных саженцев, поскольку у нас в планах еще посадить 1 тысячу гектаров новых виноградников", - сказала гендиректор "Золотой балки".