АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Статья президента России Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне поднимает важные вопросы, которые касаются не только историков, но и всех граждан, особенно в то время, как в Европе стараются забыть, что они вместе с Гитлером воевали против Советского Союза, и усиливают антироссийскую политику, заявил РИА Новости бывший член Европарламента, профессор Университета Крита Нотис Мариас

В университете он преподает институциональное устройство Евросоюза, Мариас также является президентом партии "Греция – другой путь".

Президент России в статье изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

"Важная статья президента Российской Федерации Владимира Путина поднимает серьезные проблемы, которые касаются не только историков, но и политиков нашей эпохи. Главное, однако, что она является вкладом для демократических граждан во всем мире, так как основной смысл статьи - сопротивление самих народов фальсификации истории, которая была предпринята в жертву дешевой политической целесообразности в последние годы. Целесообразности, которая в то же время служит усиливающемуся антироссийскому духу, который распространяется не только на правящие элиты Европы, но и на важные институты, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский парламент", - сказал Мариас РИА Новости.

По его словам, как депутат парламента Греции в 2012-2014 годах и депутат Европарламента в 2014-2019 годах он имел возможность объяснить своим коллегам, что их "антироссийская истерия не только не способствует укреплению мира и безопасности на старом континенте, но в то же время исторически опасна, а политически особенно контрпродуктивна".

"Сохранение исторической памяти имеет решающее значение для того, чтобы мы не забыли патриотическую борьбу и жертвы наших предков и чтобы наша молодежь с оптимизмом смотрела в будущее и делала правильные исторические выводы", - сказал Мариас.

По его словам, Европа "преподнесла на блюдце" Гитлеру позорное Мюнхенское соглашение 1938 года, политика уступок нацизму и фашизму проложила путь к началу Второй мировой войны.

"И все же некоторые политические круги сейчас восхваляют нацистских коллаборационистов, которые вместе с нацистским зверем пролили кровь по всей Европе. Не знающая истории и неприемлемая резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 года зашла так далеко, что считает, что Советский Союз якобы несет ответственность вместе нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны, что приравнивает жертвы к жертвам. Это потому, что в Европе некоторые хотят забыть о том, что в нападении Гитлера на тогдашний СССР участвовали более 3 миллионов солдат из Германии и 13 других стран – тесных союзников и сателлитов нацистов", - заявил политик.

Мариас сказал, что в связи с годовщиной начала нападения на Советский Союз перечитывал документы, в том числе известную прокламацию Гитлера – воззвание фюрера к германскому народу 22 июня 1941 года, в которой он говорит о "сборе войск, самом большом по объему из того, что мир когда-либо видел".

"Это воззвание было переведено и опубликовано в тот же день во всех газетах союзников Гитлера", - заметил политик.

"Почему забывают, что нацистское вторжение в тогдашний СССР было представлено Гитлером в том же дискурсе, что и так называемая европейская кампания, направленная якобы на "обеспечение безопасности Европы и, следовательно, защиту всех государств этого континента"?" - сказал Мариас.

Он подчеркнул в этой связи, что Греция гордится тем, что не участвовала в войне против Советского Союза.

"Мы, греки, чувствуем особую гордость, потому что ни один грек не был мобилизован вермахтом для операции "Барбаросса". В операции, решение о которой хоть и было принято 2 февраля 1941 года, но которая началась с опозданием только 22 июня 1941 года из-за героического сопротивления греческого народа, особенно битвы на Крите", - сказал Мариас.

"Пока Греция боролась с Гитлером, Турция подписала Договор о дружбе с Гитлером 18 июня 1941 года, за четыре дня до вторжения нацистов в Россию", - добавил политик.

Мариас сказал, что греческий народ, как и российский, не забывает своих родителей, братьев и сестер, убитых нацистами, так как Греция после России имела наибольшее количество жертв пропорционально ее населению.

"С особым интересом я читал слова Путина о военных репарациях в связи с миллионными жертвами российского народа – это очень актуальная проблема для Афин , поскольку мы требуем выплаты Германией военных репараций, Греция является единственной страной на сегодняшний день, которая не получила немецкой компенсации", - сказал Мариас.

Франции, Великобритании и Политик назвал важной инициативу Путина о проведении конференции пяти ядерных держав – постоянных членов СБ ООН России, США Китая - с целью принять меры по укреплению безопасности и мира во всем мире через ООН , поскольку после окончания пандемии коронавируса мир становится более нестабильным.

Мариас рассказал, что смотрел военный парад 24 июня в Москве на Красной площади.

"Историческая память вновь возродилась на Красной площади, где состоялся грандиозный военный Парад в честь патриотической победы над Гитлером", - сказал политик.

Греция не считает решенным вопрос о выплате Германией военных репараций и компенсаций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, и о возвращении оккупационного займа. Греция потеряла 558 тысяч человек убитыми, 880 тысяч человек стали инвалидами. Жертвами войны стали 19,7% населения страны, составлявшего в 1939 году 7,335 миллиона человек. Парламент Греции 17 апреля 2019 года принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро.