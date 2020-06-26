Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Более 262 населенных пунктов в четырех областях Украины остаются подтопленными в результате наводнения, разрушено 154 километра дорог, повреждено 172 моста, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 26 июня остаются обесточенными семь населенных пунктов в двух областях. В 262 населенных пунктах подтоплен 7 731 дом и 13 объектов социальной бытовой сферы. Уничтожено 154 км дорог, повреждено 172 моста, затоплено 4 553 подвала, 12 411 приусадебных участков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 225 человек и 403 единицы техники, среди которой два вертолета.