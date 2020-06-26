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Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
Более 262 населенных пунктов в четырех областях Украины остаются подтопленными в результате наводнения, разрушено 154 километра дорог, повреждено 172 моста,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:19
владимир зеленский
мвд украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир зеленский, мвд украины, ивано-франковская область, украина, в мире

Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными

08:19 26.06.2020
682
© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого  / Перейти в фотобанкНаводнение на западе Украины
Наводнение на западе Украины
© РИА Новости / фото Мирослава Лужецкого
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КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Более 262 населенных пунктов в четырех областях Украины остаются подтопленными в результате наводнения, разрушено 154 километра дорог, повреждено 172 моста, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны. Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по факту массовой незаконной вырубки лесов, которая могла привести к масштабному наводнению.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 26 июня остаются обесточенными семь населенных пунктов в двух областях. В 262 населенных пунктах подтоплен 7 731 дом и 13 объектов социальной бытовой сферы. Уничтожено 154 км дорог, повреждено 172 моста, затоплено 4 553 подвала, 12 411 приусадебных участков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 225 человек и 403 единицы техники, среди которой два вертолета.
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Кабинет министров Украины на заседании в четверг выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.
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Владимир ЗеленскийМВД УкраиныИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
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