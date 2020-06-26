Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 июн - РИА Новости. Транспортные полицейские на станции Транспортные полицейские на станции Юрга Кемеровской области задержали жителя Новосибирска , приехавшего в Кузбасс в вагоне с углем, сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД.

В линейное отделение полиции на станции Юрга-1 поступила информация от работников железной дороги о том, что в одном из вагонов грузового поезда, следующего в восточном направлении, находится человек. Состав был остановлен, прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили и задержали мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который приехал в вагоне с углем.

"Стражи порядка установили, что 59-летний житель Новосибирска накануне экстремального путешествия находился у знакомых в районе станции Инская. Утром мужчина решил поехать на дачу в Жеребцово, но ближайший пригородный электропоезд отправлялся только через два часа. Не желая терять времени, он забрался в грузовой поезд и спрятался в вагоне с углем. Вопреки ожиданиям дачника, поезд шел без остановок. За 3 часа нелегальный путешественник проехал 174 километра и оказался в Кузбассе", - сообщает ведомство.

Отмечается, что в отношении нарушителя сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, по ч.1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольный проезд в грузовом поезде).