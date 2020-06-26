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Большинство россиян готовы соблюдать меры предосторожности на отдыхе
Около 81% россиян готовы соблюдать на отдыхе меры предосторожности - правила социальной дистанции и дезинфекции, такой вывод делается в исследовании сервиса... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:31
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм

Большинство россиян готовы соблюдать меры предосторожности на отдыхе

08:31 26.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 81% россиян готовы соблюдать на отдыхе меры предосторожности - правила социальной дистанции и дезинфекции, такой вывод делается в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия".
"Соблюдать рекомендованные правила социальной дистанции и меры дезинфекции в отпуске готовы подавляющее большинство — 81%. Отрицательно ответили только 15% опрошенных, и 4% затруднились с ответом на этот вопрос", - говорится в документе. Авторы исследования побеседовали с 5 тысячами человек на тему, как хотят провести летний отпуск жители России.
Среди тех, кто собирается куда-то поехать этим летом, значительная часть (44%) планирует двухнедельную поездку, 32% - недельную, 14% — трёхнедельную или более длинную, а 10% - всего на несколько дней. Пляжный отдых летом планируют 55% респондентов, отдых на природе 31%, культурно-исторический отдых — 14%. Около 42% россиян предпочтут проживание в отеле или в санатории, 31% — в частном доме, 15% — в съёмной квартире, а 12% — в палатке.
Исследование также показало, что 45% не планируют посещать экскурсии, 26% - готовы посещать индивидуальные экскурсии. Ходить в рестораны и кафе во время отпуска будут 64% россиян, избегать посещения – 36%.
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Среди главных причин, почему россияне хотят отправиться в путешествие, несмотря на непростую ситуацию, на первом месте оказалась усталость и необходимость отдохнуть (40%), на втором - надоело сидеть дома (31%), не хотят изменять традиции ежегодного летнего отпуска 20%. Другие причины были у 9% респондентов: желание навестить родителей или других родственников, сменить на время неблагоприятный климат, показать что-то интересное детям.
"Если границы все же откроют, это изменит планы на летние отпуска. В этом случае из тех, кто изначально планировал отдых в России, этим летом за рубеж поедут 61% опрошенных, не поедут – 39%. На вопрос о причинах отказа респонденты ответили: слишком дорого (49%), боятся застрять за границей из-за вспышки коронавируса (24%), опасаются заболеть и остаться без медицинской помощи в чужой стране (22%), предпочитают отдых в России (5%)", - показало исследование.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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