Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Внешний облик кота Матроскина в первой серии нового сезона "Простоквашино" изменится после банных процедур с новым шампунем, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм" в пятницу.
"На официальном канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия популярного мультсериала "Простоквашино" под названием "Банный день". По сюжету героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией: после того как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик кота лишился своего определяющего отличия — полосатости", — рассказали в пресс-службе.
Мультсериал "Простоквашино" выходит с апреля 2018 года, по итогам 2019-го он вошел в топ-5 лидеров просмотров детского телевидения, по данным Mediascope. На официальном ютьюб-канале "Союзмультфильма" все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.