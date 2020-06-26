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Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
Внешний облик кота Матроскина в первой серии нового сезона "Простоквашино" изменится после банных процедур с новым шампунем, сообщает пресс-служба киностудии... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:42
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353
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союзмультфильм

Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"

08:04 26.06.2020 (обновлено: 15:42 26.06.2020)
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© Союзмультфильм (2018)Кадр из мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Кадр из мультфильма Возвращение в Простоквашино
© Союзмультфильм (2018)
Кадр из мультфильма "Возвращение в Простоквашино". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Внешний облик кота Матроскина в первой серии нового сезона "Простоквашино" изменится после банных процедур с новым шампунем, сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм" в пятницу.
"На официальном канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия популярного мультсериала "Простоквашино" под названием "Банный день". По сюжету героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией: после того как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик кота лишился своего определяющего отличия — полосатости", — рассказали в пресс-службе.
Кадры из мультсериала Простоквашино(2018)
21 марта, 14:57Культура
Новый эпизод "Простоквашино" набрал полмиллиона просмотров за сутки
Мультсериал "Простоквашино" выходит с апреля 2018 года, по итогам 2019-го он вошел в топ-5 лидеров просмотров детского телевидения, по данным Mediascope. На официальном ютьюб-канале "Союзмультфильма" все серии суммарно собрали более 160 миллионов просмотров.
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