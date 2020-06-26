Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"

"На официальном канале киностудии "Союзмультфильм" появилась новая серия популярного мультсериала "Простоквашино" под названием "Банный день". По сюжету героям приходится столкнуться с нетривиальной ситуацией: после того как Матроскин принял банные процедуры с новым шампунем няни Маргариты Егоровны, внешний облик кота лишился своего определяющего отличия — полосатости", — рассказали в пресс-службе.