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В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
Солнечная и теплая погода с температурным фоном на три градуса выше климатической нормы ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:59
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков

07:59 26.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке Музеон в Москве
Люди отдыхают в парке Музеон в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Люди отдыхают в парке Музеон в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Солнечная и теплая погода с температурным фоном на три градуса выше климатической нормы ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится восточной периферией антициклона, благодаря чему ожидается по-летнему солнечная, сухая и теплая погода с температурным фоном на три градуса выше климатической нормы", - сообщил Синенков.
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Синоптик уточнил, что при таких условиях в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 25-27, в Подмосковье плюс 23-28.
"Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы", - добавил синоптик.
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Александр СиненковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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