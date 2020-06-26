https://ria.ru/20200626/1573494647.html
В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
Солнечная и теплая погода с температурным фоном на три градуса выше климатической нормы ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:59
2020-06-26T07:59
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200625/1573465501.html
https://ria.ru/20200619/1573164599.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество