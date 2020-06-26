В России могут отложить введение новых справок для водителей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов

Ранее сообщалось, что, согласно новому документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

"Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", <...> заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года", — говорится в проекте приказа.

Он должен вступить в силу с 30 июня.

Минздрав планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.

Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.