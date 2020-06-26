https://ria.ru/20200626/1573494579.html
В России могут отложить введение новых справок для водителей
Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T07:56
2020-06-26T14:21
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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Арсений Новиков
Заигрывают перед голосованием....
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vadim365
Кто-то нехило нагреется на всем этом
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов
.
Ранее сообщалось, что, согласно новому документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
"Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", <...> заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года", — говорится в проекте приказа.
Он должен вступить в силу с 30 июня.
Минздрав планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее стало известно, что "с учетом обеспокоенности граждан" ведомство приняло решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования.