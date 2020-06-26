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В России могут отложить введение новых справок для водителей
Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:21
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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353
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России могут отложить введение новых справок для водителей

07:56 26.06.2020 (обновлено: 14:21 26.06.2020)
30331
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМужчина за рулем
Мужчина за рулем
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Мужчина за рулем. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Ранее сообщалось, что, согласно новому документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

"Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)", <...> заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года", — говорится в проекте приказа.

Он должен вступить в силу с 30 июня.
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Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее стало известно, что "с учетом обеспокоенности граждан" ведомство приняло решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования.
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